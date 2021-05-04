اعترافات الفنانة زوزو ماضى عن أحداث مأساوية فى حياتها

الفنانة زوزو ماضي، روت قصة حياتها عبر مجلة "الكواكب" في 3 ديسمبر عام 1952، وأقرّت بالفشل: "فشلت كزوجة بعد أن نقمت على زوجي، ابن عمي، وتمردت عليه، وفشلت كسيدة منزل فلم أستطع أن أدير بيتي أو بيت أبي بعد وفاة أمي، وهربت من الجو العائلي إلى طريق الفن".

عانت الفنانة زوزو ماضي من جحود ابنتها إيفون، التي ضاقت من القيود وسافرت إلى إيطاليا لتعيش هناك حياة السهر والاستهتار، وعندما عادت إلى مصر لم تخبر والدتها واستكملت حياتها العابثة.

وحينما علمت زوزو ماضي بخروج ابنتها عن الضوابط الأخلاقية التي تعتقدها، حاولت إعادتها إلى صوابها ولكن الأبنة لم تستمع وثارت عليها وتركت المنزل، فقررت الأم الانتحار بالحبوب المنومة، ولكن وصول الخادم وصديقها المصور محمد عز العرب بعد وقت قصير أنقذها من الموت بأعجوبة، وكان ذلك في 15 مارس عام 1955.

وبعد يوم واحد من محاولة الانتحار الفاشلة عادت زوزو ماضي بروح يائسة إلى حياتها الطبيعية، ولم تجد من صاحب سوى السيجارة والكأس.

اعترافات زوزو ماضي

"لو أردت الحصول من السينما على أضعاف ما كنت أتقاضى لما وجدت صعوبة في ذلك، خاصة بعدما قدمت أدوار الإغراء بأسلوب مميز في فيلم «الأسطى حسن» مع فريد شوقي"، هكذا تحدثت الفنانة زوزو ماضي في حوارها لجريدة "الموعد".

وقالت الفنانة الراحلة: إنها رفضت الانحدار إلى المستوى التجاري للسينما، ورفضت تمثيل أي دور يعرض عليها يخالف ما تؤمن به، وقررت العودة من جديد إلى المسرح، الذي شهد انطلاقتها الفنية الأولى مع عدة فرق مسرحية وعلى رأسها فرقة رمسيس لصاحبها يوسف وهبي.

اكتفت الفنانة زوزو ماضي في تلك الفترة بتقديم عمل سينمائي أو عملين خلال العام الواحد، بعد أن اعتادت تقديم نحو 6 أفلام في السنة الواحدة.

كانت حياة الفنانة زوزو ماضي قاسية للغاية، إذ بعد زواجها المبكر من ابن عمها، ومرض والدتها، وعودتها إلى الفن، واجهت خلافات كبيرة مع ابنتها "إيفون" التي تمردت عليها، وحدثت بينهما مشادة كبيرة، حاولت على إثرها "زوزو" الانتحار عن طريق تناول الحبوب المنومة، حسبما نشر في "الشبكة" عام 1955.

كما تزوجت الفنانة الراحلة زوزو ماضي بعد انفصالها عن ابن عمها كمال عبدالعزيز الذي اكتشفت أنه تاجر مخدرات بالصدفة، إثر مداهمة من الشرطة لمنزلهما، وتورط "عبدالعزيز" في تجارة المخدرات، وحُكم عليها بالسجن تسعة أشهر، فيما صدر حكم المؤبد ضد زوجها، وبعد خروجها حصلت على حكم الطلاق.