محافظة القاهرة تصادر 1200 شيشة بمدينة نصر

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة ستطبق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حرصًا على صحة المواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية على المقاهى؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء ومنع الشيشة، مشددًا على أصحاب المقاهى بالالتزام لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية والغلق.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات متابعة التزام المقاهى بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الدولة الخاصة بالمواعيد الصيفية.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى، والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ القاهرة قامت الأجهزة التنفيذية للمنطقة الشرقية وحى شرق مدينة نصر بحملة مسائية على المقاهى بشوارع عباس العقاد، وأنور المفتى وحى السفارات، أسفرت عن مصادرة حوالى ١٢٠٠ شيشة، وفتح الممر المؤدى من شارع عباس العقاد إلى أنور المفتى، وتم تحرير محاضر إدارة بدون ترخيص وغلق ١٠ مقاهى، وإحالة المخالفين إلى النيابة لعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية وجارٍ الاستمرار فى الحملات.



كان قام محافظ القاهرة، أجرى جولة مسائية، أمس، لمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات وتطبيق الإجراءات الاحترازية فى شم النسيم، والتى بدأها بتفقد محيط الحديقة الدولية بمدينة نصر وحدائق المنطقة الشرقية ثم كورنيش النيل وحدائق المنطقتين الغربية والشمالية وأنهى الجولة بتفقد الحديقة المحيطة بكوبرى المانسترلى بحى مصر القديمة بالمنطقة الجنوبية.

كما أكد أنه تم التنسيق بين مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 ، والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 لاتخاذ الإجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية على المقاهى لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية ومنع الشيشة مشددًا على أصحاب المقاهى بالإلتزام لعدم تعرضهم للمسألة القانونية والغلق.

حملات علي المقاهى

حملات علي المقاهى

حملات علي المقاهى