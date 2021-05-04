الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق 4 كافيهات والتحفظ على 92 شيشة فى حملة بطريق كورنيش الإسكندرية

اغلاق كافيهات بكورنيش
اغلاق كافيهات بكورنيش الإسكندرية

ترأس اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية حملة مكبرة بقيادة رجب النقيدي رئيس حي وسط، بشارع أحمد قمحة وطريق الكورنيش، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة تنفيذ حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية  ومواعيد غلق المحلات بكل حزم وصرامة.


وتم خلال الحملة إغلاق ٤ كافيهات لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط ٩٢ شيشة، وكمية كبيرة من مستلزمات الشيش والتحفظ عليها، و ٨ حالات اشغال متنوع.

شارك في الحملة سكرتير عام حي وسط، مديري إدارات اشغال الطريق، المتابعة، والازمات، ورئيس ومسؤول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات.


وتم خلال الحملة التشديد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامة، وتواجد المطهرات و أدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، والتنبيه على المواطنين المترددين بالالتزام بالإجراءات الوقائية وذلك حفاظا على صحة المواطنين.


جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع  القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال أعياد شم النسيم، مع متابعة تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة  والالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم.


وأكد محافظ الإسكندرية بأنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الإحترازية وغلقها فوراً، مؤكداً على الاستمرار في غلق جميع الشواطئ والمتنزهات خلال موسم شم النسيم، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

وناشد «الشريف» المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد المصابين، مؤكدا على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

اغلاق كافيهات بكورنيش الإسكندرية
اغلاق كافيهات بكورنيش الإسكندرية
اغلاق كافيهات بكورنيش الإسكندرية
اغلاق كافيهات بكورنيش الإسكندرية
اغلاق كافيهات بكورنيش الإسكندرية
اغلاق كافيهات بكورنيش الإسكندرية
اغلاق كافيهات بكورنيش الإسكندرية
اغلاق كافيهات بكورنيش الإسكندرية
اغلاق كافيهات بكورنيش الإسكندرية
اغلاق كافيهات بكورنيش الإسكندرية
اغلاق كافيهات بكورنيش الإسكندرية
اغلاق كافيهات بكورنيش الإسكندرية
حى وسط طريق الكورنيش اغلاق 4 محلات ضبط الاجراءات الاحترازية

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