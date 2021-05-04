تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في الأسواق المصرية ، اليوم الثلاثاء 4-5-2021 .

ويقدم لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير أسعار العملات الأجنبية وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري .

أسعار العملات الأجنبية في السوق المصري اليوم الثلاثاء 4-5-2021

سعر اليورو الأوروبي في البنوك المصرية

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم عند مستوى 18.86 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع.

وتداول البنك الأهلى المصرى سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.76 جنيه للشراء، و 19.05 جنيه للبيع، و جاءت أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية داخل بنك الأهلي الكويتي عند 18.87 جنيه للشراء، و 19.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

استقر سعر الجنيه الاسترليني في مواجهة الجنيه المصري، عند متوسط سعري 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

فيما يتداول الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، عند أعلى مستوى سعري، داخل شبكة فروع بنك الأهلي الكويتي ، 21.70 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، و جاء أدني سعر للعملة الإنجليزية أمام العملة المحلية، سواء على مستوى الشراء لتسجل 21.55 جنيه، أو مستوى البيع عند 21.93 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

وجاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

وتتداول 6 بنوك محلية أدنى سعر للعملة الخضراء مقابل الجنيه، في السوق المحلية؛ هي: الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والمصرف المتحد وفيصل الإسلامي والإسكندرية، مسجلًا 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، بينما جاء أعلى سعر في البنك الأهلي الكويتي مسجلًا 15.65 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وحافظ سعر الدرهم الإماراتي على استقراره مقابل الجنيه المصري، في معظم البنوك المحلية، ، ليظل عند 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، كمتوسط سعري معلَن من البنك المركزي المصري.

فيما احتفظت 5 بنوك محلية، بأعلى سعر للعملة الإماراتية داخل السوق المصرية، على مستوى الشراء، ليصل إلى 4.26 جنيه للشراء في بنوك بلوم وعودة والمصرف العربي الدولي وQNB وHSBC، ويتداول سعر الدرهم مقابل الجنيه، عند أدنى مستوى للشراء بالسوق المحلية، ليظل عند 4.16 جنيه.