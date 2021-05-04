الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال «ساعى بريد الدواعش» فى كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال "ساعي بريد الدواعش" في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه خلال عملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة والمتابعة المستمرة لتحركات أحد العناصر الإرهابية في منطقة الزاب بقضاء الحويجة كركوك، والذي يعمل ساعيا لنقل بريد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي بين الملاذات والأوكار والخلايا النائمة.

وأضاف البيان أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وقوة من الفوج الأول لواء المشاة 51 ومفرزة من أمن الحشد الشعبي باشرت بالتحرك نحو الهدف والقبض عليه في المنطقة المذكورة"، مؤكدة أن المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية، أمس الإثنين، القبض على "والي الفلوجة" خلال عملية استخباراتية، بالتعاون مع جهاز "الأسايش" - استخبارات إقليم كردستان العراق.

وذكرت الوكالة، في بيان صحفي، أن "مفارزها تمكنت من القبض على الإرهابي المكنى (أبو علي الجميلي)، المسمى بـ والي الفلوجة والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "الجميلي اعترف خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه إلى تنظم القاعدة عام 2005، و عمل ضمن الأوكار الخاصة بإيواء العناصر الإرهابية من الذين يحملون الجنسية العربية".

وأشارت الوكالة، إلى أن "والي الفلوجة، كان محكوما بالسجن 15 عاما، قبل أن يفرج عنه في عام 2011، بعدها جدد ما تسمى البيعة لعصابات داعش وعمل ضمن أوكار الأسلحة، وبعدها هرب إلى سوريا بعد عملية تحرير محافظة الأنبار، ثم عاد وعين ما يسمى نائب والي الموصل، وبعدها عين ما يسمى والي الفلوجة، وكان يرتدي حزاما ناسفا خلال عملية اعتقاله".