«إيلاف مقامات».. كتاب جديد للمؤلف أمين صباح عن دار الرافدين

صدر حديثًا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ كتاب جديد تحت عنوان "إيلاف مقامات .. محاولة التجديد فن المقامة" للكاتب أمين صباح كُبّة.

يتناول كتاب "إيلاف مقامات" الحب والعلاقات الغرامية بمحتوى التجديد والتبسيط بفن المقامات من 21 مقامة بنمط سردي، وهو في عين الوقت محاولة في تجريب إعادة الحياة إلى فن المقامات بطريقة تجمع بين التراث والمعاصرة والسرد بالصورة والحدث بتصاعده من خلال استلهام مقامات الأمس وقصص اليوم.

وضَّم كتاب "إيلاف مقامات" سيرة 4 شعراء هم: حسن المرواني بمقام "أنا وليلى"٬ إبراهيم ناجي في مقام "بالإطلال"٬ قيس بن الملوح بمقام "المجنون"٬ وليونارد كوهين" بمقام عراب الكآبة".

يشار إلي أنَّ أمين صباح كُبّة طالب في كلّيّة طب الأسنان من العراق من مواليد 1998، كتب المقامة في صحف محلّيّة وعربيّة .

في سياق متصل، صدر أيضًا نفس الدار٬ كتاب آخر تحت عنوان: "أحفاد سقراط.. قصّة الغرام بالفلسفة من أرسطو الى ميرلو بونتي"٬ من تأليف الكاتب علي حسين.

وفي مقدمة كتاب "أحفاد سقراط" يشير مؤلفه علي حسين إلي أن: الفلسفة مغـامرة مدهشة، هكـذا يضع لهـا كارل يـاســبرز تعريفـًا في كتـابه "مدخـل إلى الفلسـفة"، وهي شـكـل غريـب من الـحـوار بـدأ في اليونـان القديمـة قبل مـا يقـارب الألفـين وخمسمـائة عـام، حيث بـدأ الفلاسـفة، تُحـركهم تجـربة مـا أو إحســـاس مـا يعصـف بـهم فضــولًا واهتمامـًا وشـغفـًا، وهو لاحقـًا مـا يدفعـهم لطرح الأســئلة، أســئلة تبـدأ بـ "لمـاذا؟"، يـريدون أجوبة لأسـئلتهم، أي يريـدون أن يفســروا لِمَ هي الأشيـاء على مـا هي عليـه؟ فالفلاســفة يأســرهم التسـاؤل والبحـث عن الاجـابة دائمـًا.

يشار إلي أن "سقراط" يعد أبو الفلسفة اليونانية٬ مات إعدامًا بإجباره علي تجرع السم، بعد إصدار الحكم عرض أصدقاؤه على الحراس رشوة لينقذوه ليهرب إلى المنفى، ولكنه رفض ذلك مؤكدًا على أنه لا يهاب الموت وأن حاله لن يكون أفضل في المنفى، وأنه لا زال مواطنًا أثينيًا وفيًا مستعدًا لتحمل قوانينها حتى تلك التي حكمت عليه بالإعدام.

وُلد سقراط عام 470 قبل الميلاد في أثينا في اليونان، ووصلت إلينا بعض التفاصيل عن حياته من خلال كتابات طلابه، ومن بينهم أفلاطون، وزينوفون.

ومن أشهر مقولات "سقراط" المأثورة:" نصيحتي لك هي أن تتزوج، فأنت إن وجدت زوجة صالحة ستسعد، وإن لم تجد ستصبح فيلسوفًا".