كل ما تريد معرفته عن التسجيل للحصول على لقاح كورونا (فيديو)

كشف المهندس أيسم صلاح، مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، آلية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف «أيسم»، في تصريحات له في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن الأولوية في الحصول على القاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث إن الحصول على اللقاح ليس بأولوية التسجيل إنما بالحالة الصحية الأولى في الحصول على اللقاح.

وأوضح أن كل شخص تلقى رسالة بالحصول على اللقاح، عليه الذهاب إلى المكان الذي تم تحديده إليه للحصول على القاح خلال 3 أيام، ومن لم يحضر خلال الثلاثة أيام، فعليه الدخول إلى موقع التسجيل بإعادة تفعيل الحجز من خلال الرقم القومي ورقم الحجز، أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء والطلب منهم إعادة تفعيل الحجز على أن يتم تحديد موعد جديد للحصول على اللقاح.

وأكد مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن كل شخص يحق له تغيير المكان المخصص لتلقي اللقاح من خلال الاتصال بخدمة العملاء لاختيار المكان الذي يريد تلقي اللقاح فيه من الأماكن المخصصة من وزارة الصحة للحصول على اللقاح.

وقال المهندس أيسم صلاح، إن وزارة الصحة تعمل في الوقت الراهن على زيادة الأماكن التي يمكن من خلالها التطعيم ضد فيروس كورونا، كما أنه من المقرر أن يتم تنظيم قافلات طبية إلى المحافظات من أجل تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.