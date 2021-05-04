الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر توقع عقدًا مع فرنسا لتوريد 30 طائرة «رافال»

طائرة رافال
طائرة رافال

وقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال، من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة "داسو أفياسيون" الفرنسية، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة. 

وأوضح المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، في بيان له، أن العقد المبرم يتم تمويله من خلال قرض تمويلى تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات.

وكانت مصر وفرنسا قد أبرمتا خلال عام 2015 عقدًا لتوريد 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية التى تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية.

جدير بالذكر أن الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلًا عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

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