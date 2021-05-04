وفاة أمين حزب مصر الحديثة فى الغربية

توفي اللواء حسين شاهين أمين حزب مصر الحديثة بمحافظة الغربية ومساعد مدير أمن الغربية الاسبق، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وجاري تغسيل وتكفين الجثمان طبقًا للإجراءات الاحترازية ودفنة بمقابر العائلة بمدينة طنطا.

كان الفقيد الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا وأجرىت له عدة تحاليل وفحوصات طبية وتم أخذ عينية طبية منه وجاءت جاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الاصابة بفيروس كورونا ووجه بضرورة خضوعة للعزل وجرى عزله داخل إحدى أقسام العزل الصحي وتدهورت حالته الصحية وتم الي وافته المنية مساء امس الاثنين .

ومن المقرر تشييع الجثمان ظهر اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد منسي بمنطقة سيجر بدائرة أول طنطا.

والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وجه رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، لتطبيق الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بكل حزم من خلال تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد رحمي محافظ الغربية، على تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية مع تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حال الامتناع عن السداد يتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

ودعا محافظ الغربيه في بيان سابق المواطنين بالاستمرار في ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا والحرص على التباعد الإجتماعى والابتعاد عن أماكن الزحام ، مؤكدا على ثقته في وعى وتفهم المواطنين بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم

وضاف محافظ الغربيه انة يقوم بعمل إجراءات مرور يومى على جميع المنشآت للتأكد من الإجراءات الاحترازية