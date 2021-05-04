وزير خارجية العراق ورئيس النواب الإيطالى يبحثان تحديات الأمن الإقليمى

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن تطلع بلاده لتفعيل أطر التعاون مع إيطاليا في مختلِف المجالات في ضوء ما يجمع البلدين من علاقات متميزة، مشيرًا إلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة العراقية الإيطالية المشتركة وتفعيل مُذكرة التفاهم في المشاورات السياسية.



وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية العراقي مع رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، بالعاصمة الإيطالية روما، حيث بحثا تحديات الأمن الإقليمي وانعكاساته على الوضع في العراق، وأكدا أهمية الدفع بالعلاقات الثنائية بما يُحقق مصالح كلا البلدين، كما تم التطرق إلى جائحة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها الصحية والاقتصادية، وتحسن الوضع العالمي مع اكتشاف اللقاح، مما أدى إلى تعافي أسعار النفط.



ومن جهته، وجه وزير الخارجية العراقي الدعوة إلى المسؤول الإيطالي باسم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لزيارة العراق.. منوهًا أن زيارة البابا فرانسيس مثّلت رسالة تضامن إنسانية عميقة، داعيًا إلى أهمية استثمارها وإعادة إعمار مدينة "أور" التاريخية وتحويل الأماكن فيها إلى مراكز لجذب السياحة الدينية.

وعلي صعيد آخر، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، علي ضرورة إحياء المناطق الأثرية في العراق وإعمارها، وبحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع البابا فرنسيس في العاصمة الإيطالية روما- وفقًا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - مخرجات زيارة قداسته التاريخية إلى العراق، حيث نقل فؤاد شكر وتقدير الحكومة والشعب العراقي للزيارة التاريخية".

وأشار فؤاد، إلى أهمية إحياء المناطق الأثرية في العراق وإعمارها، لا سيما مدينة أور في الناصرية، مؤكدًا رغبة الحكومة العراقية بدعوة شركات الإعمار والاستثمار للعمل في العراق".

من جانب آخر تمكنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الإثنين، من تدمير 3 أوكار لعصابات داعش في محافظة كركوك.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية - أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن "قوة مشتركة من اللواء الثامن عشر واللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، وبالتنسيق مع الجهد الاستخباري، نفذت واجب دهم وتفتيش في مناطق /وادى زغيتون، وادي أبو خناجر، كرحة كازان/ ضمن ناحية الرشاد جنوب غرب محافظة كركوك".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن تدمير 3 أوكار للعصابات الإرهابية عثر داخلها على 4 صواريخ قاذفة RBG7، وأفرشة وملابس، وأواني طبخ، ومواد طبية"، مؤكدًا "رفع وإتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي.