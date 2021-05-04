الثلاثاء 04 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استكمال المحاضرات أون لاين بآداب و حقوق المنصورة لحين انتهاء إجازة العيد

محاضرات أون لاين
محاضرات أون لاين

قرر الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب والدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة اليوم الاثنين تحويل الدراسة إلى نظام الأون لاين ووقف حضور الطلاب للكلية بكافة المراحل والفرق ابتداءًا من غدًا الثلاثاء وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.


ونشرت صفحة كلية الآداب جامعة المنصورة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا جاء فيه: قررت إدارة الكلية وقف حضور الطلاب بجميع الأقسام والفرق ومرحلة الليسانس والبرامج النوعية للكلية لتلقي المحاضرات المباشرة، اعتبارًا من غد الثلاثاء 4 مايو، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر على أن تكون المحاضرات لهذه الفترة أون لاين على منصة الجامعة للتعليم الإلكتروني .


كما نشرت كلية الحقوق جامعة المنصورة بيانًا أيضًا جاء فيه: إعلان هام المحاضرات اعتبارا من الثلاثاء الموافق ٤ مايو حتي الثلاثاء الموافق ١١ مايو كلها اونلاين لجميع الشعب لمرحلة الليسانس انتظام وانتساب موجه وشعبة اللغة الأجنبية و الدبلومات.


وصرح الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب أن هناك تعليمات بتخفيف تواجد الطلاب داخل الحرم الجامعى خلال تلك الفترة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما أن هتاك تعليمات لكل كلية بالعمل على تنفيذ تلك التعليمات كلا حسب نظام الدراسة به .
 

وأضاف أن مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة قد اعتمد نظام التعليم الهجين منذ بداية العام الدراسي 2020/2021 تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات وهو عبارة عن دمج نظامي التعليم وجهًا لوجة والتعلم عن بعد ومن ثم يتم تقسيم دفعات الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة وتناوب الحضور للجامعة لاكتساب المهارات المطلوبة ليحصل الطالب على الجانب المعرفي وبعض المهارات وهو ما تم تطبيقه منذ بداية العام الدراسي إلى الآن بحيث يتم حضور الطالب إلى الجامعة أيام محددة وفقًا لما قررته كل كلية من كليات الجامعة.


يذكر أن جامعة المنصورة قد سبق أن خصصت لجان متابعة يومية داخل الحرم الجامعي لمتابعة الوضع الصحي للطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وكذا متابعة مدى التزام الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بداية من وضع بوابات التعقيم الذاتي للطلاب أثناء دخولهم من بوابات الجامعة الرئيسية والتأكيد على ارتداء الكمامة والكشف على الطلاب عند دخول قاعات المحاضرات بواسطة كواشف الحرارة وتواجد أطقم طبية كل كلية.

المنصورة جامعة المنصورة اون لاين عيد الفطر كورونا

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