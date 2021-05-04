الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يزور مطرانية الأقباط الأرثوذوكس للتهنئة بعيد القيامة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بحي شرق مدينة أسيوط؛ لتقديم التهنئة للأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعها، بعيد القيامة المجيد، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

رافق المحافظ خلال زيارته الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، في حضور القس عاموس والقس أرساني.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة لنيافة الأنبا ليوصل رسالة التهنئة لشعب الكنيسة، معبرًا عن خالص تهنئته للأخوة الأقباط بالعيد.

وأكد محافظ أسيوط على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعيًا المولى عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يحفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وقيادتها، وأن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والأمن والسلام والتقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد المحافظ بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنائس بأسيوط لمجابهة جائحة كورونا باقتصار الصلوات على الآباء الكهنة والشمامسة فقط، حرصًا على أبنائنا من خطر تفشي وانتقال العدوى للفيروس في هذه المرحلة الاستثنائية مطالبًا بتكثيف حملات التوعية للمواطنين من خلال أئمة ووعاظ الأوقاف والأزهر ورجال الكنيسة كلُ في موقعه ونشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وأهمية تلقي اللقاح.

كان محافظ أسيوط قد أرسل برقيات تهنئة لكل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، وأجرى اتصالًا تليفونيا بالدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر للتهنئة بالعيد.

كما أجرى محافظ أسيوط عدة اتصالات هاتفية بجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والإخوة الأقباط بأسيوط، والنائبة هند جوزيف والنائبة مريم القمص عضوتا مجلس النواب.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، معلنًا تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

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جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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