كوريا الجنوبية: عودة 400 مواطن من الهند هذا الأسبوع بسبب كورونا.. والتوسع في حملة التطعيم

أعلنت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية أنه من المقرر عودة ما يقرب من 400 من المواطنين الكوريين الجنوبيين من الهند إلى بلادهم هذا الأسبوع، عبر رحلات جوية غير مجدولة، حيث تخطط حكومة كوريا الجنوبية لإعادة المواطنين من الهند بعد تفشي فيروس كورونا المستجد بها.



وقالت السلطات -في بيان نقلته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)- إن طائرة تقل 173 شخصًا، ستصل إلى مطار إنتشون الدولي اليوم الثلاثاء بعد مغادرتها مطار "تشيناي" الدولي في الهند.



وأضافت أنه من المقرر أيضًا أن تعود رحلة تابعة لشركة آسيانا للخطوط الجوية إلى كوريا الجنوبية وعلى متنها 211 راكبًا يوم الجمعة من مطار "بنغالورو" الدولي.



يذكر أن الهند قد أصبحت بؤرة لتفشي سلالة متغيرة من الفيروس في الأشهر الأخيرة، ويتم تسجيل نحو 300 ألف حالة إصابة جديدة يوميًّا منذ أكثر من أسبوع.



وتم بالفعل تعليق الرحلات الجوية المنتظمة بين كوريا الجنوبية والهند اعتبارًا من مارس من العام الماضي بسبب المخاوف من الفيروس، ومنذ ذلك الحين، يتم تشغيل رحلات جوية غير منتظمة فقط.



وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد بدأت أيضًا في تعليق الرحلات الجوية غير المجدولة اعتبارًا من 24 أبريل لاحتواء السلالة المتغيرة الهندية.



وفي سياق متصل، صرحت كوريا الجنوبية، اليوم، بأنها ستتوسع في حملتها للتطعيم من خلال استيراد المزيد من اللقاحات قبل يونيو، وسط مخاوف من تأخير حملة التطعيم على مستوى البلاد بسبب نقص الإمدادات.



وقالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية، إن البلاد ستتلقى 14.2 مليون جرعة من اللقاحات في مايو ويونيو، وهو ما يكفي لتطعيم ما يصل إلى 13 مليون شخص بحلول نهاية يونيو.



وأضافت السلطات الصحية أن 7.23 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ستصل إلى البلاد بين 14 مايو والأسبوع الأول من يونيو، بينما سيتم توفير 5 ملايين جرعة من لقاح فايزر إلى البلاد بحلول يونيو، كما ستتسلم البلاد 1.67 مليون جرعة إضافية من لقاح أسترازينيكا و297 ألف جرعة إضافية من لقاح فايزر بحلول يونيو عبر مرفق كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية.



وأوضحت أن السلطات انتهت من تطعيم حوالي 3.3 مليون شخص منذ بدء حملة التطعيم الوطنية في أواخر فبراير، كانت البلاد قد أمّنت جرعات من اللقاحات تكفي لتطعيم 99 مليون شخص، أي ما يقرب من ضعف عدد سكانها، من مرفق كوفاكس وخمس شركات للأدوية، وهي فايزر وأسترازينيكا وموديرنا وجونسون آند جونسون ويانسن.



وصرحت السلطات الصحية بأنها ستضيف ما لا يقل عن 20 مركزًا للتلقيح بحلول يونيو لتسريع حملة التطعيم الجارية حاليا ليكون لديها إجمالي 277 مركزًا للتلقيح.



كما تخطط السلطات الصحية لتوظيف 3 آلاف عامل طبي وتجنيد المزيد من المتطوعين لمراكز التطعيم على الصعيد الوطني في النصف الأول من العام.