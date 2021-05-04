ضبط 1465 كيلو لحم خنزير فى إحدى الثلاجات ببورسعيد

أعلن الدكتور عاطف عيسى، مدير عام الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، ضبط 1465 كيلو جرامات لحم خنزير، وذلك في إحدى الثلاجات التي تقوم ببيع اللحوم بالجملة للمحال التجارية.

وأوضح "عاطف عيسي" أن تخرين لحوم خنازير بجانب لحوم الأبقار ومصنعاتها مختلطة مخالفة كبيرة تهدد حياة المواطنين، وأشار إلى أن اللحوم غير مطابقة للمواصفات وبدون أى بيانات تدل على مكان تصنيعها، ولا تحمل تاريخ صلاحية.

وتم التحفظ على اللحوم وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إن المديرية وضعت خطة لمتابعة ورصد حركة الأسواق خلال موسم شهر رمضان المبارك والذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع الأساسية والاستهلاكية.

وكشف ثابت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن ضخ كميات إضافية من السلع التموينية والسلع المدعمة والحرة كـ "اللحوم ـ الدواجن ـ الأسماك ـ الزيت ـ الأرز ـ السكر"، عبر الشركة العامة لتجارة الجملة والاتحاد التعاوني والجمعيات الاستهلاكية والفئوية، مؤكدا تكثيف الحملات على محال الجـزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة داخل نطاق المحافظة لمنع استغلال المواطنين والتأكد من سلامة السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي.

وأكد وكيل الوزارة انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب مع الشهر الكريم من الخامسة فجرا إلى الخامسة مساء، ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع المهمة للمواطنين.

وأشار إلى أن هناك قوافل سيارات تابعة لمعارض أهلا رمضان تجوب أحياء بورسعيد وقراها محملة بالسلع الغذائية واللحوم والدواجن والبط بأسعار تقل عن مثيلتها 15 ـ 20% بالأسواق، موضحا أنه تم طرح 1950 رأس بقرى وجاموسي، 1430 لباني وبتلو، 1100 ضان وماعز وفرها مشروع تربية وتثمين الماشية بالمحافظة، بأسعار اللحوم الحية من 51 ـ 53 جنيهًا، ومن 90 ـ 105 جنيهات لكيلو القطع المميزة.