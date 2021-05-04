تصل ثروته لـ145 مليار دولار.. بيل جيتس يعلن الانفصال عن زوجته ميليندا

أعلن الملياردير الأمريكي بيل جيتس، الإثنين، الانفصال عن زوجته ميليندا جيتس بعد 27 عامًا من الزواج، بينما تصل ثروته إلى 145 مليار دولار أمريكي، وقد يتكلف نصف ثروته لتسوية أمور الطلاق.

وقال بيل جيتس، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، في تغريدة اليوم عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه وزوجته ميليندا جيتس سينفصلان بعد 27 عامًا من الزواج.

من جانبها، أوضحت قناة "CNBC" الأمريكية، أن التفاصيل المالية للانفصال ليست واضحة بعد، والتي قد تكلفه نصف ثروته، مشيرة إلى أن جيتس يمتلك 1.37% من أسهم مايكروسوفت، والتي تبلغ قيمتها نحو 26 مليار دولار.

وقالت القناة الأمريكية، إن جيتس وميليندا، إلى جانب وارن بافيت، كانوا من المبدعين في برنامج Giving Pledge، الذي يتضمن التخلي عن أكثر من نصف ثروتهم، حيث تنحى بيل العام الماضي، عن مجلس إدارة مايكروسوفت، وتفرغ لمؤسسة (بيل آند ميليندا جيتس) "Bill and Melinda Gates " غير الربحية.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن بيل وزوجته السابقة ميلندا رئيسان مشاركان وأمناء للمؤسسة السابقة، التي بدأت عام 2000، وتمتلك اليوم نحو 51 مليار من الأصول، وفقًا لإيداع ضريبي.

وكان جيف بيزوس الملياردير الأمريكي انفصل عن زوجته ودفع قرابة 50 مليار دولار ضمن تسوية الطلاق.

ميليندا جيتس تطالب بدعم النساء الأمريكيات

يذكر أن ميليندا جيتس الرئيسة المشاركة لمؤسسة "بيل آند ميليندا جيتس" الأمريكية، طالبت مارس الماضي الولايات المتحدة، بالتوسع في إتاحة الرعاية العائلية مدفوعة الأجر للنساء في أنحاء البلاد.

وأشارت ميليندا إلى أن النساء تضررن من التداعيات التي نتجت عن أزمة جائحة كورونا "كوفيدـ19"، والتراجع الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.

وقالت: "إننا لن نتجه نحو تحقيق تعاف سريع وقوي ما لم يتم النظر في هذه القضية الأساسية التي أغفلناها لفترة طويلة".

وجاءت تصريحات ميليندا متزامنة مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي للاعتراف بإنجازات النساء والأدوار العديدة التي تلعبها في المجتمع.

وتستهدف إجازة الرعاية العائلية بالولايات المتحدة السماح للموظفين باستقطاع وقت من العمل بأجر مدفوع، لرعاية الأطفال حديثي الولادة أو أفراد بالعائلة يعانون من أمراض خطيرة.