ضبط لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة بحوزة صاحب محل بزفتى

شنت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة زفتى، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.



ونجحت الحملة التي شنتها ادارة تموين زفتي، برئاسة أسامة سعدة، مدير الإدارة، ومحمد سالمان، رئيس الرقابة التموينية، ومحمد عبدالعاطي، مفتش رقابة تموينية، ومفتشي الإدارة بزفتى، بالاشتراك مع محمد عويس، نائب رئيس مجلس ومدينة زفتى، والإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري بزفتى، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح مركز شرطة زفتى، ضد صاحب محل يقوم بفرم وتصنيع وتعبئة اللحوم بدون ترخيص ومجهولة المصدر ليس لها فواتير دالة عليها وعلية تم ضبط عدد 696 كيلو جرام لحمة مفرومة، وتحريزها والتحفظ عليها وكذلك تم تحريز كافة الآلات المستخدمة فى ذلك وتم تشميع ابواب المحل، وتم إحالة المحضر للنيابة العامة، كما تم تحرير 3 محاضر جنح عدم إعلان عن أسعار أو مواعيد.

وفي وقت سابق نجحت إدارة تموين كفر الزيات، ومفتشي قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات، في ضبط المسؤل عن أحد مصانع الأسماك المدخنة بناحية أبوالغار، مركز كفر الزيات، وذلك لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وكذا تصنيع وتعبئة وعرض للبيع أسماك رنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمي وبها علامات فساد ظاهري ورائحة كريهة، وتم ضبط عدد ٧٠ صندوق رنجة بإجمالي وزن ٣٥٠ كيلو جرام وذلك قبل طرحها في الأسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط المسؤل عن أحد محلات البقالة بقرية أبوالغار وذلك لحيازتهخ بغرض البيع عدد ٦٠٠ كمامة طبية مجهولة المصدر ومغشوشة وتضر بصحة مستخدمها مستغلين جائحة كورونا التي تمر بها البلاد، وتم التحفظ على هذه الكمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت حملة سابقة على مدينة زفتى، قد أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص للمواد الغذائية، ووجد بداخله 18شكارة ملح يودى زنة الشكارة ٢٥ كيلو بدون فواتير، و10 شكارة سمسم زنة الشكارة ٢٥ كيلو بدون و5 شكارة بقصمات مطحون زنة الشكارة ٢٥ كيلو بدون أي بيانات تدل على مصدرها وتاريخ الصلاحية، وشكارة كراوية زنة ٢٥ كيلو منتهى الصلاحية، كما تم ضبط مدشة لتعبئة الأعلاف وتم تحريز عدد ٢٠ شكارة علف بدون فواتير و مجهول المصدر زنة الشكارة ٥٠ كيلو، تم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت إدارة تموين المحلة الكبرى قد شنت حملة على محلات ومصانع الأسماك المملحة، وذلك بمناسبة قرب حلول أعياد الربيع وبيان مدى عرضهم أسماك مملحلة (فسيخ ورنجة)، صالحة من عدمه، ووتم تحرير محضرين جنحة لسنة2021 مركز المحلة الكبرى لإدارة مصانع رنجة، بدون ترخيص من الجهات المختصة بذلك، وتم التحفظ على كمية مقدارها 500 كيلوا جرام أسماك الهارنج +كميه من الملح مقدارها 600 كيلو جرام ملح طعام بدون بيانات، كما تم تحرير محضرين جنحة لسنة 2021 ضد بعض أصحاب محلات الجزارة لعرضهم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية فى حديث لـ«الدستور» أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل من تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية، لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمتاجرة بأمنهم وسلامتهم ودعمهم، حسب تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.