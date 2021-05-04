كيف قضى أهالى أسوان «شم النسيم» فى رمضان؟

على الرغم أن حلول ''شم النسيم'' أو عيد الربيع، كان يمثل يومًا أساسيًا للخروجات والتنزه للأسرة المصرية بشكل عام، حيث كان يجتمع فيه الأصحاب والأقارب في الحدائق العامة ليحتفلوا سويًا برفقة أطفالهم وسط أجواء مليئة باللعب والمرح لقضاء يوم مختلف بعيدًا عن الروتين اليومي،ولكن اختلفت الأوضاع كثيرًا خلال الآونة الأخيرة وخاصة هذا العام، عن السنوات الماضية.

هدوء بالحدائق والمتنزهات فى الفترة الصباحية

سادت حالة من الهدوم التام بشارع كورنيش النيل وسط مدينة اسران، وخلو تام من المواطنين خلال الفترة الصباحية، نظرًا لتزامن قدوم شم النسيم مع شهر رمضان المبارك، بجانب الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

كما شهدت الحدائق والمتنزهات والنوادي حالة من الهدوء التام، خلال الفترة الصباحية، تزامنا مع الاحتفال بعيد شم النسيم، وتنفيذًا لقرارات الدولة وتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية التي شملت: منع أي مظاهر للاحتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال فترة الأعياد المتتالية وهى عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك، تطبيقًا للإجراءات الوقائية لمجابهة جائحة كورونا.

كما شملت القرارات غلق الحدائق العامة والمتنزهات بجميع المراكز والمدن، وخاصة حديقتى النباتات وفريال بمدينة أسوان، وكورنيش كوم أمبو، وحديقة الأندلس بإدفو، بالإضافة إلى الجزر النيلية، مع تعليق كافة الرحلات النيلية بالتنسيق مع مدير أمن أسوان سواء كانت شراعية أو بالموتور فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، وهي المناطق التى تشهد إقبالًا من مئات المواطنين كل عام بجوار كوبرى أسوان الملجم، وكذا شاطئ منطقة المغارة بالأعقاب.

ازدحام بالأسواق والمقاهى مساءً

واختلفت الأوضاع بشكل كبير في أسواق مدينة أسوان خلال الفترة المسائية، تزامنًا مع شم النسيم، مساء اليوم الإثنين، حيث شهد سوق الشواربي ازدحامًا كبيرًا مقارنة بالأحوال في الفترة الصباحية، وحرص الأهالي على التجول للشراء من محال الملابس والأحذية بالأسواق استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

كما شهدت بعض شوارع مدينة أسوان حالة من الاستقرار النسبي، نظرًا لبعدها عن الأسواق، وإجراءات طبيعية إلى حد ما.

وجاء ذلك بعد تحسن أحوال الطقس خلال الفترة المسائية بشكل نسبي، واستغل الأهالي الفترة بعد صلاة العشاء لشراء كافة مستلزماتهم من الأسواق بمدينة أسوان، وبعضهم حرص على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء جولتهم بارتداء الكمامات نظرًا لأنها تعد الوسيلة الوحيدة، حيث إنه داخل السوق لا توجد مراعاة للتباعد الاجتماعي، وانتشار فيروس كورونا المستجد لم يمنع الأهالي من أداء طقوسهم الخاصة قبل حلول عيد الفطر.

كما حرص عدد من الشباب على التوافد على المقاهي، مساء اليوم الإثنين لمشاهدة مبارة الأهلي وغزل المحلة برفقة أصدقائهم، في أجواء مليئة بالمرح والتحدي، حيث إن فترة مشاهدتهم للمبارة تضمنت التشجيع لفريقهم أمام شاشة التلفاز.

متابعة محافظ أسوان اللواء أشرف عطية تزامنًا مع عيد شم النسيم

وأجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية على بعض الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى، حيث أكد على أن الهدوء التام يسود الشارع الأسوانى ولا توجد أى تجمعات للمواطنين تزامنًا مع أعياد شم النسيم بعد غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى والمولات والكافتيريات والكافيهات العامة خلال فترة الأعياد بداية من عيد القيامة المجيد وحتى عيد الفطر المبارك مرورًا بعيد شم النسيم.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي في إطار تفعيل خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا والقرارات التي أصدرتها اللجنة العليا لإدراة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وتابع اللواء أشرف عطية بأن هناك توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرروة تطبيق نفس الإجراءات بكل حزم، حيث قامت المحافظة بشكل استباقى بإصدار قرارات بالتنسيق مع اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، استهدفت منع التجمعات والاختلاط والتزاحم، حيث تم تعليق كافة الرحلات النيلية سواء كانت شراعية أو بالموتور فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر والتى تعتبر بؤر للتجمعات داخل المراكب أو اللنشات.

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه تم التشديد أيضًا على متابعة المناطق التى تشهد إقبالًا من مئات المواطنين كل عام بجوار كوبرى أسوان الملجم، وكذا شاطئ منطقة المغارة بالأعقاب وغيرها.

مدينة أسوان

مدينة أسوان

مدينة أسوان

مدينة أسوان

مدينة أسوان

مدينة أسوان

مدينة أسوان

مدينة أسوان

مدينة أسوان

مدينة أسوان

مدينة أسوان

مدينة أسوان

مدينة أسوان

مدينة أسوان

مدينة أسوان

مدينة أسوان