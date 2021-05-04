«الإحصاء»: 98 مليار جنيه إجمالى مسحوبات صندوق التوفير خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى المبالغ المسحوبة من صندوق التوفير سجلت 98.241 مليار جنيه خلال عام واحد فقط، واستحوذت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من المبالغ المسحوبة بنحو 14.479 مليار جنيه، يليها محافظة الغربية بقيمة 9.792 مليار جنيه، ثم محافظة الدقهلية بقيمة 8.411 مليار جنيه.

وأضاف تقرير جهاز الإحصاء، أن إجمالى عدد الحسابات الجارية بصندوق التوفير على مستوى محافظات الجمهورية بلغ 21.501 مليون حساب حتى العام المالى 2018-2019، وتركز العدد الأكبر منها بمحافظة القاهرة بنحو 3.731 مليون حساب، يليها محافظة الغربية 1.674 مليون حساب، ومحافظة الدقهلية 1.494 مليون حساب، ومحافظة الجيزة 1.463 مليون حساب.

وقدرت المبالغ المودعة خلال العام بحوالى 100.367 مليار جنيه، وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى من حيث قيمة المبالغ المودعة بصندوق التوفير على مستوى الجمهورية بقيمة 13.386 مليار جنيه، يليها محافظة الغربية بقيمة 10.238 مليار جنيه، ثم محافظة الدقهلية بقيمة 8.424 مليار جنيه.

كانت الهيئة القومية للبريد، قد خفضت أسعار الفائدة على حسابات التوفير بالهيئة في شهر نوفمبر الماضي لتصبح 7.75% بدلًا من 8.5%، بينما لا يزال سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق التوفير أعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفي للمنتجات الشبيهة بحسب تصريحات رئيس الهيئة.

وبلغ إجمالي ودائع العملاء بالهيئة 210 مليارات جنيه، فيما بلغ إجمالي حسابات التوفير 170 مليار جنيه حتى مارس الماضي، حيث جاء قرار خفض الفائدة على حسابات التوفير في نوفمبر الماضي لخفض تكاليف تمويل المشروعات، بما يساهم بشكل كبير في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمار، مما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.