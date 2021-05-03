مصدر بـ«البترول»: فرق طوارئ للتعامل مع كسر ماسورة غاز بترسا

كشف مصدر بشركة تاون جاس التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الشركة تقوم حاليا بإصلاح خط الغاز المكسور في شارع ترسا بطريق الخطأ عن طريق سيارات النقل العاملة في بعض المشروعات بالمنطقة.

كسر ماسورة غاز في ترسا

وأضاف المصدر في تصريح لـ"الدستور" أنه سوف يتم الإصلاح خلال الساعات القادمة وقامت الشركة بإرسال فرق للطوارئ وتم غلق المحابس للسيطرة على التسريب وستتم فور السيطرة عليه عمليات التبريد.

وأشار إلى أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات بشرية أو خسائر في المعدات ولم تقطع الشركة الخدمة عن المنطقة.

وكانت منطقة المريوطية شهدت كسر ماسورة غاز بشارع ترسا بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة؛ إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها كسر ماسورة غاز بشارع ترسا بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية غربي المحافظة دون نشوب حريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء كما جرى التنسيق مع رجال الحي وشركة الغاز، وجارٍ إصلاح الكسر.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وهذه الحادثة هي الثانية في أقل من 10 أيام بمحافظة الجيزة حيث حدث كسر ماسورة غاز طبيعي بشارع الثلاثيني بمنطقة المريوطية، وكذلك تقرير اللجنة الهندسية المشكلة لمعرفة أسباب حدوث الواقعة.

كما استدعت النيابة عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حول طبيعة الحادث، وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على تسرب غاز محدود بمنطقة الهرم، دون وقوع أي إصابات.

كان بلاغ قد ورد لضباط الحماية المدنية بالجيزة من الأهالي، يؤكدون وجود كسر في ماسورة غاز طبيعي الأمر الذي نتج عنه تسرب غاز، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الوضع، دون وقوع إصابات ولا حدوث انفجار في ماسورة الغاز.

وبعمل التحريات وسؤال الأهالي حول الواقعة، تبين أن لودر ضخما مر بشارع الثلاثيني من أعلى ماسورة الغاز الأمر الذي أدى لكسرها ووقوع الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.