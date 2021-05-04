الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة ليلية مكبرة على الأماكن العامة في الغربية

غلق المتنزهات
غلق المتنزهات

تابع طارق رحمي، محافظ الغربية، تطبيق قرارات الدولة يقي الجميع من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تمإخلاء كورنيش طنطا من التجمعات، وفض أي تجمعات في مراكز ومدن المحافظة.
حيث قام طارق رحمي، بحملة ليلية مكبرة علي أماكن التجمعات، تفقد خلالها كورنيش طنطا بامتداده من سكة المحلة حتى شارع ٣٠٦ وكوبري جيهان، والذي تم إخلاؤه تماماً من التجمعات، حيث تشهد هذه الأماكن تواجد ملحوظ أثناء أيام الأعياد والأجازات.

وفي السياق ذاته، وجه الدكتور رحمي كلاً من نائب المحافظ ،السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالإشراف على الحملات التفتيشية التي تتم بجميع المراكز والمدن والأحياء، مشدداً على تواجد رؤساء المراكز والمدن ونوابهم باستمرار في الشارع لفض التجمعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشدد محافظ الغربية على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها سواء من قِبَل الأفراد أو المنشآت حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وتنفيذاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذْكَر أن المحافظة شهدت جولات ميدانية مستمرة على مدار اليوم والأيام السابقة على المقاهي والمطاعم وأماكن التجمعات لضبط المخالفين وتطبيق مواعيد الغلق الصيفية للمحال ، المطاعم ،الورش والمولات ومتابعة مدى الالتزام بنسب الإشغال المقررة.

وتهيب المحافظة بمواطنيها ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من التزام التباعد الاجتماعي ،ارتداء الكمامة خاصةً بالأماكن المغلقة واتباع التعليمات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد، كما تهيب بالسادة أصحاب (المحال التجارية ،المطاعم ،المقاهي والورش) الالتزام بمواعيد الغلق الصيفية ونسب الإشغال المقررة إلى جانب التباعد داخل المنشأة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الجميع وليس خوفاً من الغرامة.

 

وكانت محافظة الغربية قد وجهت رؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع "شم النسيم"، وتكثيف الحملات على مدار اليوم، لمتابعة الالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمنع أي تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية فى الحدائق العامة والمتنزهات أو الكورنيش، مع استمرار متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية، وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

 

يُذْكَر أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم ٥٩٣ والذي يقضي بغلق كل الحدائق والمتنزهات وكل الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون للاحتفال بالأعياد، منع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل وفروعه منع الاحتفالات والتجمعات أيًا كان سببها في الأماكن المغلقة والمفتوحة، الالتزام بالتباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات (بنسبة ٥٠٪ من الإشغال فقط واستخدام أدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة)، مع تشديد كل الإجراءات الأمنية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية لمنع التكدسات وحماية دور العبادة، وذلك حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

غلق المتنزهات
غلق المتنزهات
غلق المتنزهات
غلق المتنزهات
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