الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

وزير الأوقاف يكرم عددًا من قيادات الهيئة والوزارة

صورة من التكريم
صورة من التكريم

عقد  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، اجتماعًا بقيادات هيئة الأوقاف المصرية بحضور المهندس علاء عبد العزيز مدير عام الهيئة وعددٍ من مديري المناطق على مستوى الجمهورية بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

وكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلًّا من: 
- أحمد عبد العزيز الدرديري - مدير منطقة بني سويف. 
-  محمد محسب - مدير منطقة الوادي الجديد. 
-  جمال معوض - مدير منطقة السويس. 
- مصطفى عبد الموجود - مدير منطقة المنوفية. 
وذلك لجهود مناطقهم في التحصيل عن شهر إبريل ، حيث حققوا المستهدف وزيادة .

كما كرم  وزير الأوقاف، مدير مديرية أوقاف بني سويف الشيخ صفوت نظير لجهوده في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لعام 1442هـ / 2021م.

جدير بالذكر أن إيرادات هيئة الأوقاف المصرية حققت خلال شهر إبريل 2021م رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ نحو 205 ملايين جنيه بزيادة 22 مليون جنيه عن نظيره من العام السابق بنسبة تقدر بنحو 12 % ، في حين بلغ إجمالي نمو هيئة الأوقاف (22.2%) في الإيرادات والأرباح في العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2020 / 2021م ، مقارنة بنفس المدة من العام المالي السابق 2019 / 2020م.


وحققت مديرية أوقاف بني سويف أول “100 صك” في مسابقة شهر رمضان المبارك 1442هـ / 2021م في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف ، وصرف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مكافأة قدرها ألفان وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف بني سويف ، مع صرف مكافأة استثنائية قدرها (1000 جنيه) لمدير المديرية كونها المديرية الأولى التي تحقق (100 صك) في المسابقة الرمضانية لصكوك الأضاحي ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.


وأعلنت اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحي لعام 1442هـ / 2021م بوزارة الأوقاف، عن مكافأة تحفيزية قدرها 2500 جنيه لكل 100 صك تحققها أي مديرية من المديريات خلال الشهر الكريم، إضافة إلى مكافأة إضافية قدرها 2500 جنيه لقيادات أعلى بالمديريات على مستوى الجمهورية تحصيلًا خلال شهر رمضان.

تكريم وزير الأوقاف وزير الأوقاف هيئة الأوقاف

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