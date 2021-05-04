الحلقة 21 من الاختيار 2.. إصابة كريم عبدالعزيز بطلق نارى

نقدم لمتابعي الدستور خلال التقرير التالي تفاصيل وأحداث الحلقة 21 من الاختيار 2 وفيها إصابة زكريا الذي يقدمه الفنان كريم عبدالعزيز بطلق ناري في مهمة ضد عنصر من العناصر الإرهابية، وخلال الحلقة 21 من الاختيار 2، بدأ كريم عبد العزيز وأحمد مكي في التعرف على قائدهما الجديد الذي يقدمه الفنان ماجد الكدواني.

الحلقة 21 من الاختيار 2

شهدت الحلقة 21 من الاختيار 2 بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي عددًا من الأحداث الهامة بدأت بوصول الضباط المنشقين إلى سيناء وبحثوا عن أبوحذيفة حتى قبض رجاله عليهم نظرًا لشكهم فيهم وبعد أشهر استعانوا بهم لتدريب باقي العناصر الإرهابية حتى أثبتوا ولاءهم بإعدام 4 من المتعاونين مع الجيش والشرطة.

وخلال الحلقة 21 من مسلسل الاختيار 2 تواجد يوسف وعالية في منزل زكريا للاطمئنان على صحة نادية بعد جلسات العلاج الكيماوي، ويبدأ زكريا ويوسف في عقد جلسات مع قائدهم الجديد اللواء مراد الذي يقدمه ماجد الكدواني، الذي يبدأ عمله بالتحقيق مع ضابط من المقبوض عليهم قبل هروب المنشقين.

يتم القبض على عنصر إرهابي ويجبر على مراسلة عنصر آخر وأثناء تتبعه ومحاولة قبض يوسف وزكريا عليه في الشارع يقوم العنصر الإرهابي بإطلاق طلق ناري على يوسف الذي يقدمه كريم عبدالعزيز، فيسقط على الأرض بعد إصابته.

أبطال وصناع الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2 يشارك في بطولته مجموعة مميزة وكبيرة من الفنانين والنجوم، وعلى رأسهم الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي والفنان إياد نصار والفنانة إنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد ورياض الخولي وأحمد حلاوة وهادي الجيار، وعدد كبير من الشباب الذين يتواجدون للمرة الأولى في الدراما المصرية وقدموا أدوار هائلة بالإضافة إلى مشاركة متميزة من محمد علاء وأحمد داش وسامح الصريطي وسعيد صديق وغادة طلعت وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد حلمي وأشرف عبد الباقي وأحمد شاكر، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويعرض بشكل حصري عبر قنوات أون.