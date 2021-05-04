الشافعى: الحكومة دعمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا

قال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد دعمًا كبيرًا من الحكومة المصرية خلال فترة جائحة فيروس كورونا.

وشدد الشافعي، على أهمية دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نمو وزيادة الناتج المحلي الإجمالى وخفض معدلات البطالة، بالإضافة توفير فرص عمل كثيرة، لافتًا إلى أنه من السهل أن يفتح أي شاب مشروعًا خاصًا به من خلال أخذ تمويل من القطاع المصرفي.

و تابع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن هناك اقتصاديات دول تقوم على قطاع المشروعات الصغيرة مثل: الهند والصين، مؤكدًا أن اللجنة حريصة على حل التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات بالقطاع مع الحكومة والقطاع المصرفي من خلال عقد الاجتماعات والندوات المستمرة مع الجهات المعنية بالشأن.

وفي نفس السياق شدد الشافعي، على أهمية زيادة نسبة مساهمة الصناعة المحلية في الدخل القومي، بالإضافة إلى العمل على تدشين مجمعات صناعية جديدة خاصة بصناعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية، لخفض معدل البطالة وزيادة الناتج المحلي.

نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى

تبلغ نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى الإجمالى حوالي 43%، و يستحوذ على 95% من إجمالي القطاع الخاص المحلي، فضلاً عن دوره في زيادة فرص العمل والوظائف لجميع فئات المجتمع سواء شباب، نساء، كبار السن.

دور الحكومة المصرية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا إلزام البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور طارق عامر، جميع البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نسبة 20 % إلى نسبة 25 % من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بالقرار الممتاز، حيث يتم ضخ حوالي 117 مليار جنيه حتي نهاية ديسمبر 2022 ، فضلاً عن إتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة.