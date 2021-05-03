الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التنظيم والإدارة» يوضح كيفية حساب تقييم موظفى الدولة (إنفوجراف)

صالح الشيخ
صالح الشيخ

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إنفوجراف عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يوضح خلاله مراتب تقويم الأداء فى قانونى العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمناظرة لها فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والدرجات المعادلة لها لموظفى الدولة.


أوضح الجهاز أن مراتب تقرير الكفاية فى قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغى لسنة 1978 تدرجت بين مرتبة ممتاز ، جيد جدًا، جيد، متوسط، ضعيف، أما فى قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 السارى حاليًا تتدرج مراتب تقويم الأداء من مرتبة ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط، ضعيف.


أشار جهاز التنظيم والإدارة، إلى أن مرتبة ممتاز يحصل عليها الموظف عندما تتراوح درجات تقييمه بين 90-100، يليها كفء من 80 درجة إلى أقل من 90 درجة، ثم مرتبة فوق المتوسط من 65 درجة إلى أقل من 85 درجة، ومرتبة متوسط من 50 درجة إلى أقل من 65 درجة، مرتبة ضعيف للحاصلين على أقل من 50 درجة.
 

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أوضح أن تقويم أداء موظفي الحكومة يتم مرتين سنويًا، تبدأ الأولى في شهر أكتوبر من كل عام فيتم توزيع التقارير واستلامها بعد استيفائها في شهر نوفمبر من ذات العام، وذلك عن ستة أشهر من وبعدها يتم توزيع التقارير مرة أخري في شهر أبريل وإعادة تسلمها في شهر مايو من ذات العام، وذلك عن ستة أشهر أخري.
 

أضاف، أنه يتم تجميع درجتي هاتين التقريرين وعمل تقرير ثالث بمتوسط درجات هاتين التقريرين، ويكون هذا هو التقرير السنوي النهائي الذي يتم إيداعه بملف الموظف والذي يتم إعلانه به ليتخذ إجراءات التظلم منه، وكذا الذي يعتد به عند منح العلاوات التشجيعية أو الترقيات، لافتة إلي أنه يتم حساب درجات كل مرتبة من مراتب التقرير السنوي عن سنة مالية طبقًا لقانون الخدمة المدنية كما ورد بالمادة 75 من اللائحة التنفيذية للقانون.

التنظيم والإدارة انفوجراف تقويم قانون الخدمة المدنية موظف

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