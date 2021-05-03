ما هى الخطوات المطلوبة لإصدار وثيقة سفر للفلسطينيين؟ قنصلية مصر بالسعودية ترد

ترصد «الدستور» الخطوات المطلوبة لإصدار وثيقة سفر للفلسطينيين، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بالرياض عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

الوثائق والمستندات المطلوبة:

استيفاء نموذج طلب إصدار وثيقة سفر للفلسطينيين ، وتقديمه للموظف المختص عند الحضور لمقر القنصلية.

أصل خطاب السفارة الفلسطينية بتاريخ حديث.

أصل + صورة وثيقة السفر الحالية صفحة رقم ٢،١.

أصل وصورة الإقامة السعودية.

عدد 4 صور شخصية حديثة بملابس داكنة وخلفية بيضاء 4×6.

لمن هم أقل من 16 عاماً، يضاف إلى ما سبق: أصل شهادة الميلاد + صورة منها (على أن يكون تاريخ الميلاد موضحاً بالتقويم الميلادي) + أصل وصورة عقد زواج الأب والأم+ صورة وثائق سفر الأب والأم.

عند إصدار وثيقة السفر المميكنة لأول مرة أو لمن مر على انتهاء صلاحية وثيقة السفر أكثر من ثلاث سنوات يجب تقديم مشهد من الجوازات السعودية يفيد بأن التعامل مع المواطن الفلسطيني سواء في تجديد إقامته أو الدخول والخروج من المملكة يتم من خلال الوثيقة المصرية فقط.

لتعديل المهنة: خطاب تعريف من جهة العمل مصدقاً عليه من الخارجية السعودية والقنصلية المصرية. الطلاب: أصل خطاب بقيد الطالب في المدرسة أو الجامعة، وحال الدراسة خارج المملكة يجب التصديق علي خطاب التعريف أو الشهادة الدراسية والترجمة للغة العربية والتصديق عليها من الخارجية السعودية.

مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث فوق سن 16 عامًا: تقديم إقرار بعدم الزواج أمام الموظف المختص، أو أصل وصورة عقد الزواج مصدقاً عليه من الخارجية السعودية والقنصلية المصرية + أصل وصورة جواز سفر الزوج، أو أصل وصورة وثيقة الطلاق مصدقاً عليها من الخارجية السعودية والقنصلية المصرية، أو أصل وصورة شهادة وفاة الزوج مصدقاً عليها من الخارجية السعودية والقنصلية المصرية.

في حالة طلب استخراج وثيقة سفر بدل فاقد أو تالف تلف كلي، أو حمل الأب أو الأم جواز سفر سلطة فلسطينية يتم طلب موافقة مسبقة من القنصلية لإصدار الوثيقة.

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

يحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ التى تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كل أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.