مصرع شاب تحت عجلات القطار بمدينة الشهداء

لقي منذ قليل شاب مصرعه تحت عجلات القطار بمحطة مدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية أثناء مروره من معبر غير شرعي أمام القطار فصدمه وتم نقله إلى مستشفى الشهداء المركزي وفشلت محاولة إنقاذه وتوفي في الحال.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد إبراهيم الدسوقي مأمور مركز الشهداء بوفاة الشاب "محمود السيد السخاوي" البالغ من العمر ٣٧ عام مقيم بقرية سرسنا التابعة لذات المركز، دهسا تحت عجلات القطار قطار مساء اليوم الإثنين 3 مايو 2021 أمام محطة قطار الشهداء وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الشهداء المركزي.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشهداء بقيادة رئيس المباحث الرائد أحمد كشك إلى موقع الحادث وتبين أن المتوفي صدمه القطار أثناء مروره من معبر غير شرعي أثناء مرور القطار مسرعًا فصدمه ولقي مصرعه بالحال.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 2101 إداري الشهداء وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستخراج تصاريح الدفن.

وكان قد شهدت قرية أجهور الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مشاجرة عائلية أمس، أسفرت عن سقوط قتيل.

وكشفت مصادر أمنية أن الضحية يُدعى "محمد.ع.م.إ" 36 عامًا، من قرية المصيلحة بشبين الكوم، حيث كان في زيارة لأسرة زوجته بقويسنا ونشب بينها مشادات كلامية تطورت لمشاجرة، وتعرض للطعن بسلاح أبيض من قبل جيران الزوجه، ونُقل على إثرها إلى مستشفى قويسنا المركزي، حتى تدهورت حالته ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وسادت حاله من الحزن بين أهالي قرية كفر المصيلحة على وفاة الشاب المغدور على يد جيران زوجته هذا وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات في الواقعة، وقد تقرر عرض الجثة على الطب الشرعي لمناظرتها التي تم دفنها اليوم.