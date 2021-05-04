الثلاثاء 04 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب تحت عجلات القطار بمدينة الشهداء

مصرع شاب تحت عجلات
مصرع شاب تحت عجلات القطار

لقي منذ قليل شاب مصرعه تحت عجلات القطار بمحطة مدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية أثناء مروره من معبر غير شرعي أمام القطار فصدمه وتم نقله إلى مستشفى الشهداء المركزي وفشلت محاولة إنقاذه وتوفي في الحال.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد إبراهيم الدسوقي مأمور مركز الشهداء بوفاة الشاب "محمود السيد السخاوي" البالغ من العمر ٣٧ عام مقيم بقرية سرسنا التابعة لذات المركز، دهسا تحت عجلات القطار قطار مساء اليوم الإثنين 3 مايو 2021 أمام محطة قطار الشهداء وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الشهداء المركزي.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشهداء بقيادة رئيس المباحث الرائد أحمد كشك إلى موقع الحادث وتبين أن المتوفي صدمه القطار أثناء مروره من معبر غير شرعي أثناء مرور القطار مسرعًا فصدمه ولقي مصرعه بالحال.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 2101 إداري الشهداء وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستخراج تصاريح الدفن.

وكان قد شهدت قرية أجهور الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مشاجرة عائلية أمس، أسفرت عن سقوط قتيل.

وكشفت مصادر أمنية أن الضحية يُدعى "محمد.ع.م.إ" 36 عامًا، من قرية المصيلحة بشبين الكوم، حيث كان في زيارة لأسرة زوجته بقويسنا ونشب بينها مشادات كلامية تطورت لمشاجرة، وتعرض للطعن بسلاح أبيض من قبل جيران الزوجه، ونُقل على إثرها إلى مستشفى قويسنا المركزي، حتى تدهورت حالته ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وسادت حاله من الحزن بين أهالي قرية كفر المصيلحة على وفاة الشاب المغدور على يد جيران زوجته هذا وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات في الواقعة، وقد تقرر عرض الجثة على الطب الشرعي لمناظرتها التي تم  دفنها اليوم.

وفاة قطار المنوفية الشهداء إمام مصرع

الأكثر قراءة

جحيم في دار السلام.. 4 جثث «متفحّمة» بانفجار «أنابيب الفرن» (صور)

«ربنا يجعلها آخر الأحزان».. تعليق صادم من أحمد سعد على صورة «سمية الخشاب ورمضان»

أطباء يحذرون من «الموجة الثالثة»: الفيروس سريع الانتشار

«الصحة»: تسجيل 1078 إصابة جديدة بكورونا.. و62 حالة وفاة

كل ما تريد معرفته عن التسجيل للحصول على لقاح كورونا (فيديو)

مصدر أمنى: أحداث الاختيار 2 واقعية.. والضباط يؤهلون أسرهم لتلقي خبر استشهادهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: رسالة إلى شيخ الأزهر

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

المستوطنون يصعدون هجماتهم.. اعتقال 20 من الضفة واستهداف الصيادين في غزة

إسرائيل: إصابات جديدة بطفرات كورونا البرازيلية والتشيلية والهندية

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو «اليونسيف» لمتابعة جرائم الاحتلال بحق الأطفال