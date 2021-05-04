حملات ليلية مكبرة على كورنيش مطروح لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

شن مجلس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة ليلية على كورنيش المدينة، بالتعاون مع شرطة المرافق، وذلك في إطار متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في إجازة شم النسيم، تنفيدًا لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح.

وقاد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح حملة ليلية مكبرة لمنع التجمعات على كورنيش المدينة ،من خلال التحدث مع المواطنين بعدم التواجد بالتزامن مع انتشار الفيروس، وكانت الاستجابة سريعة من المترددين على الكورنيش، مما يُسهم في الحد من انتشار وباء "كورونا" ، مؤكدًا بأن حفاظ الفرد على سلامته يقي المجتمع ككل.

وأكد "جاب الله" على استمرار التنبية على المواطنين من سيارة بالميكروفون تجوب كورنيش المدينة للحد من التجمعات على الكورنيش والشواطئ ، لتطبيق التباعد الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع إدارة مرور مطروح، حفاظًا على سلامة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى الدفع بحملات على الكافيهات والمقاهى لمتابعة الإجراءات الاحترازية ومصادرة الشيشة، متوعدًا بالتعامل بحسم مع المخالفين وغلق منشآتهم فورًا.

وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح بالحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال هذه الفترة الصعبة والالتزام بالمنازل للحد والقضاء على "كوفيد 19".

وكانت شهدت الشواطئ والحدائق العامة بمدينة مرسى مطروح، اليوم الإثنين، حالة من الالتزام بعدما أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن الغلق خلال الاحتفال بأعياد الأخوة الأقباط وشم النسيم، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما شهد كورنيش مدينة مرسى مطروح انتشار أمني مكثف، بالإضافة إلى وضع حواجز حديدية عند مداخل الشواطئ لمنع المواطنين من التواجد علي الشواطئ تنفيذًا لتعليمات الغلق، بالإضافة إلى وضع ملصقات بقرار الغلق على أبواب الحدائق.