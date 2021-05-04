الثلاثاء 04 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات ليلية مكبرة على كورنيش مطروح لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

حملة ليلية بمطروح
حملة ليلية بمطروح

شن مجلس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة ليلية على  كورنيش المدينة، بالتعاون مع شرطة المرافق، وذلك في إطار متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في إجازة شم النسيم، تنفيدًا لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح.

وقاد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح حملة ليلية مكبرة لمنع التجمعات على كورنيش المدينة ،من خلال التحدث مع المواطنين بعدم التواجد بالتزامن مع انتشار الفيروس، وكانت الاستجابة سريعة من المترددين على الكورنيش، مما يُسهم في الحد من انتشار وباء  "كورونا" ، مؤكدًا بأن حفاظ الفرد على سلامته يقي المجتمع ككل.

وأكد "جاب الله" على استمرار التنبية على المواطنين من سيارة بالميكروفون تجوب كورنيش المدينة للحد من التجمعات على الكورنيش والشواطئ ، لتطبيق التباعد الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع إدارة مرور مطروح، حفاظًا على سلامة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى الدفع بحملات على الكافيهات والمقاهى لمتابعة الإجراءات الاحترازية ومصادرة الشيشة، متوعدًا بالتعامل بحسم مع المخالفين وغلق منشآتهم فورًا.

وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح بالحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال هذه الفترة الصعبة والالتزام بالمنازل للحد والقضاء على "كوفيد 19".

وكانت شهدت الشواطئ والحدائق  العامة  بمدينة مرسى مطروح، اليوم الإثنين، حالة من الالتزام بعدما أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن الغلق خلال الاحتفال بأعياد الأخوة الأقباط وشم النسيم، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما شهد كورنيش مدينة مرسى مطروح انتشار أمني مكثف، بالإضافة إلى وضع حواجز حديدية عند مداخل الشواطئ لمنع المواطنين من التواجد علي الشواطئ تنفيذًا لتعليمات الغلق، بالإضافة إلى وضع ملصقات بقرار الغلق على أبواب الحدائق. 

 

IMG-20210503-WA0101
IMG-20210503-WA0101
IMG-20210503-WA0092
IMG-20210503-WA0092
IMG-20210503-WA0100
IMG-20210503-WA0100
IMG-20210503-WA0097
IMG-20210503-WA0097
IMG-20210503-WA0098
IMG-20210503-WA0098
IMG-20210503-WA0099
IMG-20210503-WA0099
IMG-20210503-WA0096
IMG-20210503-WA0096
IMG-20210503-WA0095
IMG-20210503-WA0095
IMG-20210503-WA0094
IMG-20210503-WA0094
IMG-20210503-WA0093
IMG-20210503-WA0093
كورونا مجلي مدينة مطروح إجراءات احترازية مطروح شم النسيم

الأكثر قراءة

جحيم في دار السلام.. 4 جثث «متفحّمة» بانفجار «أنابيب الفرن» (صور)

«ربنا يجعلها آخر الأحزان».. تعليق صادم من أحمد سعد على صورة «سمية الخشاب ورمضان»

أطباء يحذرون من «الموجة الثالثة»: الفيروس سريع الانتشار

وائل لطفي يكتب: رسالة إلى شيخ الأزهر

مصدر أمنى: أحداث الاختيار 2 واقعية.. والضباط يؤهلون أسرهم لتلقي خبر استشهادهم

سنة أولى صيام.. حكايات أطفال مع الجوع والعطش فى نهار رمضان (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: رسالة إلى شيخ الأزهر

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

المستوطنون يصعدون هجماتهم.. اعتقال 20 من الضفة واستهداف الصيادين في غزة

إسرائيل: إصابات جديدة بطفرات كورونا البرازيلية والتشيلية والهندية

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو «اليونسيف» لمتابعة جرائم الاحتلال بحق الأطفال