اليمن يطالب بالضغط على الحوثي للإفراج الفوري عن المعتقلين الصحفيين والإعلاميين

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني،المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والخاص لليمن والاتحاد الدولي للصحفيين لإدانة جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بحق الصحفيين وتقديم المسئولين عن تلك الجرائم للمحاسبة باعتبارهم مجرمي حرب.



وبمناسبة ‎اليوم العالمي لحرية الصحافة، قال وزير الإعلام اليمني -في تصريح أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن الصحافة والصحفيين في اليمن تعرضت منذ انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية لجرائم غير مسبوقة من اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وقتل وتدمير للمنازل ونهب للممتلكات وفصل من الوظائف، وإغلاق ونهب للصحف والقنوات الفضائية، وقمع للحريات وغياب كامل لحرية الرأي والتعبير.



ودعا الوزير الارياني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان الضغط على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن كافة المختطفين في معتقلاتها من الاعلاميين والصحفيين دون قيد او شرط مستنكرا ما تقوم به مليشيا الحوثي

جدير بالذكر أنه قد لقي 23 شخصًا من مليشيا الحوثي مصرعهم وأُصيب آخرون، اليوم الإثنين، إثر كمين محكم نفذته قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية- إن قوات الجيش استدرجت 30 حوثيًا إلى كمين محكم في جبهة المشجح، قبل أن تباشرهم بالنيران وتوقع منهم 23 قتيلاً، فيما فرّ البقية بعد إصابتهم بجروح مختلفة، تاركين وراءهم أسلحتهم وجثث زملائهم.



وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش اليمني قضت على تجمعات ومواقع الحوثيين في جبهتي المشجح والكسارة، وكبّدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير طقمين ومصرع من كانوا على متنهما.



وتابع المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن دمّر تعزيزات وتجمعات معادية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وألحق بالمليشيا خسائر فادحة.