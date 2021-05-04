الكومى يشارك مهرجان سولورتون الأدبى فى كانتون سويسرا.

يشارك الكاتب الروائي المصري وجدي الكومي في مهرجان "سولوتورن الأدبي في كانتون "سولوتورن" بسويسرا، عقب انطلاق المهرجان في الـ 13 من مايو الجاري، بمشاركة 80 كاتبًا.

يقول وجدي الكومي إنها "هي المرة الأولى لمشاركته بالمهرجان عبر دعوة رسمية من إدارته، التي وجهوا لي الدعوة لأن أكون ضمن الكُتاب الدوليين المشاركين في فعاليات المهرجان"..

ويوصف مهرجان سولوثورن الأدبي نفسه على صفحته على الفيسبوك بأنه :

Das grösste, mehrsprachige Literaturfestival der Schweiz

أي المهرجان الأدبي الأكبر والأكثر تعددا للغات في سويسرا..

يشير الكومي إلى أن مشاركته في المهرجان تأتي عبر ثلاث فعاليات الأولي : الفعالية الافتتاحية يوم 13 مايو في السادسة مساء، وفيها سألقي نصا قصيرا لمدة 4 دقائق بتيمة " ماذا يستطيع أن يفعل الأدب في وقت الأزمات" - ترجمة المترجم السويسري "جويل لازلو

الثانية: يوم 15 مايو "فعالية بعنوان " الضيافة" وانطباعات عن سويسرا هذا العام

الثالثة: يوم 16 مايو..قراءة أدبية ومناقشة..تديرها السويسرية "جنيفير كاكشوري

واشار الكومي إلى ان سيقرأ خلال هذه الفعالية نصوصا من "النسوة اللاتي" و" شوارع السماء" و"سبع محاولات للقفز فوق السور"

وتابع ان النص الذي سأقرأه من "شوارع السماء" مترجم للألمانية بواسطة "جويل لازلو"

وختم "النص الذي سأقرأه من "سبع محاولات للقفز فوق السور" مترجم للألمانية بواسطة هارتموت فندريش"

وجدي الكومي

وجدي الكومي كاتب وروائي مصري، من مواليد 1980م، صدر له 5 كتب و 5 روايات وومجموعة قصصية واحدة، منهم: شديد البرودة ليلا، عن دار العين للنشر 2008م، الموت يشربها سادة، عن دار العين للنشر 2010م، خنادق العذراوات، عن دار الساقي - لبنان 2013م، إيقـاع - 2015م، بالإضافة للمجموعة القصصية "سبع محاولات للقفز فوق السور" عن دار الشروق2013 ،وشوارع السماء 2017