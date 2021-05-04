الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة خطورة داهمة من عقار آيل للسقوط غرب الإسكندرية

عقار غرب الإسكندرية
عقار غرب الإسكندرية

شن حى غرب الإسكندرية، اليوم الإثنين، حملة لإزالة الخطورة الداهمة من العقارات حفاظا على سلامة المواطنين واستجابة لاي شكوي تخص المواطن.

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، حملة مكبرة تم فيها إزالة الأجزاء التي تمثل الخطورة الداهمة حفاظا علي سلامه المواطنين، وذلك بالعقار ١٣٣ شارع الأمان بمنطقة مينا البصل، والصادر بشانه قرار إزالة وترميم من لجنة المنشات الآيلة للسقوط بالحي.

شارك بالحملة سكرتير عام الحي والمتابعة واشغال الطريق والقول الأمني لقسم مينا البصل.

وأهابت رئيس حي غرب المواطنين بسرعه التواصل والإبلاغ عن أي عقار به خطوره داهمة بنطاق الحي وذلك لسرعة المعاينة للعقار وعرضه علي لجنة المنشات الآيلة بالحي واتخاذ اللازم حفاظًا علي سلامة المواطنين.

 

وفي سياق متصل؛ قادت رئيس حي غرب، حملة مكبرة بالتنسيق مع الحملة المركزية بالمحافظة ونهضة مصر  وذلك لرفع المخلفات والأتربة من منطقة سوق الجمعة وكوبري الهاويس ومحور المحمودية، لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحي وللحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.


هذا وقد أسفرت الحملة عن رفع ٢٦٠ طن مخلفات وأتربة من كل من شارع سعيد بن بطريق، وشارع اساكل الغلال بمنطقة سوق الجمعة وكوبري الهاويس، وكوبري التاريخ وشارع التجاره علي محور المحمودية.


وكلفت رئيس الحي إدارة الحدائق بالحي برفع كفاءة التشجير وتقليم الاشجار بمنطقة سوق الجمعه وكوبري التاريخ.

وعلى صعيد آخر تم متابعة قيام شركة نهضة مصر بأعمال رفع القمامهة من مراكز التجمعات بمعدل ٥٢ طن، مشددة على المتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة، حفاظًا علي البيئة المحيطة وصحه المواطن.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف، بسرعة الاستجابة لمشاكل المواطنين بالمحافظة، والحفاظ على منظومة النظافة بالشوارع والميادين وبنطاق الاحياء للحفاظ على البيئة المحيطة بالمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة.

عقار غرب الإسكندرية
عقار غرب الإسكندرية
عقار غرب الإسكندرية
عقار غرب الإسكندرية
عقار غرب الإسكندرية
عقار غرب الإسكندرية
عقار غرب الإسكندرية
عقار غرب الإسكندرية
الإسكندرية عقار آيل للسقوط حي غرب الخطورة الداهمة إزالة

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