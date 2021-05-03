جدول مواعيد قطارات القاهرة الزقازيق
مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم والذي تبقي منه حتي الان 9 ايام فقط … يتسال الكثير من المواطنين بشكل يومي عن مواعيد القطارات ، وذلك يرجع بسبب الاجازات الرمسية التي بدات من الخميس وحتي اليوم الاثنين وايضا اجازة عيد الفطر المبارك، خاصة جدول مواعيد قطارات القاهرة الزقازيق.
وتنشر الدستور في السطور القادمة تفصيلا جدول مواعيد قطارات القاهرة الزقازيق كالاتي :
جدول مواعيد قطارات القاهرة الي الزقازيق
مكيف ومميز :
رقم 941
عند الساعة 5:15 صباحًا ليصل الى في تمام الساعة 6:57 صباحًا.
رقم 945
عند الساعة 6:10 صباحًا ليصل الى في تمام الساعة 7:31 صباحًا.
رقم 955
عند الساعة 2:40 مساء ليصل الى في تمام الساعة 4:13 مساء.
رقم 957
عند الساعة 3:40 مساء ليصل الى في تمام الساعة 5:20 مساء.
رقم 959
عنند الساعة 5:40 مساء ليصل في تمام الساعة 7:03 مساء.
مواعيد قطارات القاهرة الي الزقازيق مميز :
رقم 185
عند الساعة 8:40 صباحًا ليصل الى في تمام الساعة 9:59 صباحًا.
رقم 593
عند الساعة 5 صباحًا ليصل الى في تمام الساعة 6:27 صباحًا.
رقم 1113
عند الساعة 6:50 صباحًا ليصل الى في تمام الساعة 8:50 صباحًا.
رقم 951
عند الساعة 12:10 مساء ليصل الى في تمام الساعة 1:52 مساء.
رقم 961
عند الساعة 7:50 مساء ليصل الى في تمام الساعة 9:25 مساء.
رقم 963
عند الساعة 10 مساء ليصل الى في تمام الساعة 11:32 مساء.
قطارات الزقازيق الي القاهرة 2 مكيف ومميز :
قطار رقم 944
عند الساعة 6 صباحًا ليصل الى في تمام الساعة 7:35 صباحًا.
قطار رقم 946
عند الساعة 6:27 صباحًا ليصل الى في تمام الساعة 8 صباحًا.
قطار رقم 952
عند الساعة 9:25 صباحًا ليصل الى في تمام الساعة 10:50 صباحًا.
قطار رقم 956
عند الساعة 3:50 مساء ليصل في تمام الساعة 5:25 مساء.