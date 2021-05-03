الإثنين 03 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول مواعيد قطارات القاهرة الزقازيق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم والذي تبقي منه حتي الان 9 ايام فقط … يتسال الكثير من المواطنين بشكل يومي عن مواعيد القطارات ، وذلك يرجع بسبب الاجازات الرمسية التي بدات من الخميس وحتي اليوم الاثنين وايضا اجازة عيد الفطر المبارك، خاصة جدول مواعيد قطارات القاهرة الزقازيق.

 

وتنشر الدستور في السطور القادمة تفصيلا جدول مواعيد قطارات القاهرة الزقازيق كالاتي :

 

جدول مواعيد قطارات القاهرة الي الزقازيق

مكيف ومميز :

رقم 941 

عند الساعة 5:15 صباحًا ليصل الى في تمام الساعة 6:57 صباحًا. 

رقم 945

عند الساعة 6:10 صباحًا ليصل الى في تمام الساعة 7:31 صباحًا. 

رقم 955 

عند الساعة 2:40 مساء ليصل الى في تمام الساعة 4:13 مساء. 

رقم 957

عند الساعة 3:40 مساء ليصل الى في تمام الساعة 5:20 مساء. 

رقم 959 

عنند الساعة 5:40 مساء ليصل في تمام الساعة 7:03 مساء. 

 

مواعيد قطارات القاهرة  الي الزقازيق مميز :

رقم 185

عند الساعة 8:40 صباحًا ليصل الى في تمام الساعة 9:59 صباحًا. 

رقم 593 

عند الساعة 5 صباحًا ليصل الى في تمام الساعة 6:27 صباحًا. 

رقم 1113 

عند الساعة 6:50 صباحًا ليصل الى في تمام الساعة 8:50 صباحًا. 

رقم 951 

عند الساعة 12:10 مساء ليصل الى في تمام الساعة 1:52 مساء. 

رقم 961 

عند الساعة 7:50 مساء ليصل الى في تمام الساعة 9:25 مساء. 

رقم 963

عند الساعة 10 مساء ليصل الى في تمام الساعة 11:32 مساء. 

 

قطارات الزقازيق الي  القاهرة 2 مكيف ومميز :

 قطار رقم 944

عند الساعة 6 صباحًا ليصل الى في تمام الساعة 7:35 صباحًا.

قطار رقم 946 

عند الساعة 6:27 صباحًا ليصل الى في تمام الساعة 8 صباحًا.

قطار رقم 952

عند الساعة 9:25 صباحًا ليصل الى في تمام الساعة 10:50 صباحًا. 

قطار رقم 956

 عند الساعة 3:50 مساء ليصل في تمام الساعة 5:25 مساء. 

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