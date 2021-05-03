رصدها «الاختيار 2»: تفاصيل الهيكل التنظيمي لحركة حسم الإرهابية

شهدت حلقة الليلة من مسلسل (الاختيار2) استعراض ضابط الأمن الوطنى (زكريا) الذي يقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز الحركات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

«الدستور» تكشف من خلال مذكرات تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا دور حركة حسم وهيكلها التنظيمي في العمليات الإرهابية التي قامت بها واستهدفت رجال الجيش والشرطة.

كشفت مذكرات نيابة أمن الدولة تفاصيل الهيكل التنظيمي لحركة حسم الإرهابية التي أكدت أن أعضاء الجناح العسكري للحركة تلقوا تدريبات خارج البلاد، على استخدام السلاح وتصنيع العبوات الناسفة وتنفيذ أعمال الاغتيال والتفجيرات وقسموا بعد ذلك إلى مجموعات لتنفيذ عمليات إرهابية فى مصر، وأن الهيكل التنظيمى للحركة يتكون من قيادة العمليات وهى مسؤولة عن اختيار الأهداف وتوجيه فرق الحركة وإعطائها الأوامر ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى الإشراف على شؤون المعسكرات والتدريب وتنسيق العمليات، وقيادة العمليات يتبعها عدد من الأجهزة المسئولة عن مهام محددة، من بينها الجهاز المسئول عن التدريب العسكري والجهاز الإعلامي وغيرها.



أشارت إلى أن هناك فرقا عسكرية تنضوي تحت قيادة هيئة العمليات، وتتبعها مجموعات تضم عناصر أقل فى الأعداد، تسمى بالوحدات، تنتشر فى أنحاء الجمهورية لتنفيذ العمليات بناء على توجيهات من قيادة الحركة،وفرقا مسئولة عن الاغتيالات، وفرقا مسئولة عن التفجيرات العسكرية وهما أهم وأشهر الفرق داخل الحركة، تليها فرق الرصد، والمتابعة والدعم اللوجيستى المسئولة عن إيواء أفراد التنظيم فى مقار آمنة، ومساعدتهم على الهرب من رجال الشرطة، والدعم المادى اللازم لهم.



وأظهرت مذكرات أمن الدولة تولي محمد محمد كمال (متوفي)، القيادي بجماعة الإخوان قيادات التنظيم بمصر، وتولى القيادة التنفيذية والميدانية « محمد السعيد فتح الدين وياسر محمد رفعت إبراهيم»، وإدارة الدعم المركزي تتولى إمداد التنظيم بالدعم اللوجيستي والمالي والأسلحة، وإدارة اللجنة الشرعية المخصصة التي تتولى إعداد برامج ودورات فكرية والتأصيل الشرعي للعمليات الإرهابية.