«القاهرة كابول» الأكثر تداولا على «تويتر» بالتزامن مع عرض الحلقة 21

تصدر مسلسل "القاهرة كابول" مؤشرات بحث جوجل وموقع "تويتر"، بعد عرض أحداث الحلقة 21 من العمل.

شهدت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل "القاهرة كابول"، العديد من الأحداث منها موافقة "منال- حنان مطاوع" على التعاون مع الأمن المصرى فى استدراج الشيخ "رمزى - طارق لطفى" إلى القاهرة .

أما "طارق كساب- فتحى عبد الوهاب"، فقد قام بالاتفاق على شراء بيت السيدة زينب، على أن يقوم بهدمه وبنائه من جديد بعد ذلك، وقام بإعادة ابنه إلى طليقته مرة أخرى.

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر.

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.