«الحضارة الإنسانية فى الإسلام» ضمن ليالى رمضان بأسيوط

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الفعاليات فى ليالى رمضان الثقافية والفنية حيث نظم قصر ثقافة ديروط سهرة رمضانية بديوان عائلة النمر بقرية مسارة بديروط.

بدأت فعاليات السهرة بكلمة ترحيبية، أعقبها محاضرة تثقيفية بعنوان "الحضارة الإنسانية في الإسلام" حاضرها صلاح عبد الرحمن، والذي قدم رؤية جوهرية حول مفهوم الحضارة وان الإسلام هو منبع الحضارة الإنسانية وهو الذي وضع حجر الأساس للحضارات بجانب مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ صبري محمود.

وقدم قصر ثقافة أبوتيج أمسية شعرية شارك فيها نخبة من المبدعين الشعراء منهم الشاعر محمد دسوقي قبيصي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة ابوتيج وبمشاركة مجموعة من الشعراء والمواهب الأدبية الشابة، قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية ذو طابع رمضاني منها "صلى على محمد" و"قلبي يميل إلى مكة" بجانب بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، ولليوم الثاني على التوالي أقيمت فعاليات الورشة الفنية للأطفال قدمها عماد فرغلي، أوضح فيها مبادئ الرسم البسيطة للأطفال وتم التعبير عن فانوس رمضان.

أعد بيت ثقافة القوصية احتفالية ثقافية فنية بجمعية تنمية المجتمع بالدراوشة بدأت بالسلام الوطني أعقبها آيات من القرآن الكريم للشيخ خلف فوزي وباقة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ عزت عبد الرشيد، أعقبها محاضرة تثقيفية بعنوان "فضل شهر رمضان" حاضرها فضيلة الشيخ محمود عبدالعظيم والذي تناول الحديث حول فضل الصيام والصلاة والزكاة خلال شهر رمضان المبارك وفضل قيام ليلة القدر، بجانب أمسية شعرية باطلالة رمضانية شارك فيها نخبة من أدباء القوصية الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط ونادي الأدب بالقوصية وبمشاركة متميزة للأديب عبد الغنى مسعود ومجموعة من المواهب الأدبية الشابة قدم فيها الأدباء بعض القصائد الشعرية ذو طابع رمضاني منها "رسول المحبة رسالة سلام" و"رمضان شهر الكرم" بالإضافة إلى تقديم مجموعة من القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية واختتمت فعاليات الاحتفالية بعرض فني لفرقة القوصية للانشاد الديني التي قدمت مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي استمتع بها الجمهور.

نظم قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر احتفالية رمضانية بمقر القصر، بدأت فعاليات الاحتفالية بكلمة ترحيبية، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها مجموعة من الشعراء قدموا باقة من القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، اختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة، كما تضمنت الاحتفالية ورشة فنية للأطفال قدمتها الفنانة ولاء فرحات والتي تواصل فعالياتها على مدار ثلاثة أيام متتالية، بجانب ورشة فن تشكيلي لتنفيذ فانوس رمضان، بجانب ورشة عرائس للأطفال، واختتمت فعاليات الورشة الفنية للأطفال بمقر مكتبة آل عابدين بموشا وتم تنفيذ فانوس رمضان مع الفنانة إسراء أحمد وتم تكريم المتميزين بجوائز رمزية.