مواعيد عرض مسلسل نسل الاغراب

تعرف على كافة مواعيد مسلسل نسل الاغراب على on drama، ويدور أحداث المسلسل عن الصراع بين عساف الغريب الذي يجسد شخصيتة أحمد السقا، وغفران الغريب الذي يجسد شخصيتة أمير كرارة، والمسلسل من النوعية الصعيدية، وحقق المسلسل عدد ضخم من المشاهدات منذ بداية عرضة، في ظل العديد من المسلسلات التي تعرض في شهر رمضان.

مسلسل نسل الاغراب، قصتة تدور حول مجموعة كانت تستقل في الجبل، ثم تمكنوا من المعيشة في قرية صعيدية، ويطلق عليهم "الاغراب"، المسلسل بطولة احمد السقا، وأمير كرارة، ومى عمر، ونجلاء بدر، ومنة فضالى، وادوارد، ومحمد دياب، وملك احمد زاهر، واحمد مالك، واحمد داش، واحلام الجريتلى، وفردوس عبد الحميد، وسلوى محمد عثمان، ومحمد مهران، وهدير عبد الناصر، وتأليف وإخراج محمد سامى، وهو مسلسل درامى يتميز بالتشويق والإثارة، والصراعات بين السقا وكرارة، ومدتة ٣٠ حلقة.

تعرف على كافة مواعيد مسلسل نسل الاغراب على on drama



نقدم لكم مواعيد مسلسل نسل الاغراب، بطولة احمد السقا، وأمير كرارة، كما هو موضح بالتالي:

- يذاع المسلسل على قناة on drama، الساعة ٩:٣٠ مساء، ويعاد ٨ صباحا.

- يذاع المسلسل على قناة ام بى سي مصر، في تمام الساعة ١١ مساء، ويعاد في تمام الساعة ٧:١٥ صباحا.

- يذاع المسلسل على قناة on e في تمام الساعة ٧:٤٥ مساء، ويعاد في تمام الساعة ٥ صباحا، وأيضا في تمام الساعة ١:٤٥ مساء.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة التفاصيل والمعلومات عن كافة مواعيد مسلسل نسل الاغراب على on drama، وغيرها من القنوات الأخرى مثل قناة ام بى سي مصر وon e، وon drama، ويدور أحداث المسلسل عن صراعات طويلة بين عساف الغريب الذي يجسد شخصيتة أحمد السقا، وغفران الغريب الذي يجسد شخصيتة أمير كرارة، وشارك في بطولة المسلسل، مى عمر، ونجلاء بدر، ومنة فضالى، وادوارد، ومحمد دياب، وملك احمد زاهر، واحمد مالك.

وشهدت الحلقة الماضية من المسلسل تنفيذ اتفاق بين عساف الغريب وغفران الغريب، وقام عساف بتسليم شامية والدة أمير كرارة في المسلسل، بعد أن اختطفها طوال مدة سنوات سجنة، ونفذ عساف الاتفاق مع بكرى، بتسليمة ذهب الأغراب، لكن في الطريق يجد بكرى كمين للشرطة فيه على الغريب رئيس المباحث، الذي أصر على تفتيش السيارة ليعثر على الذهب.