الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فيسبوك» تصدر قرارًا بشأن حظر حساب ترامب الأربعاء

فيسبوك
فيسبوك

كشف مجلس الإشراف على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، اليوم، موعد إصدار قراره بشأن تعليق حساب الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

وقال المجلس إنه سيصدر الأربعاء المقبل قراره بشأن التعليق الدائم لحساب ترامب الممنوع من استخدام المنصة لاتهامه بالتحريض على العنف.

 ومن المقرر أن يصدر المجلس قراره على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي.

وكان فيسبوك وغيره من منصات التواصل الاجتماعي فرضت حظرا على الرئيس السابق، معتبرة أن ترامب حرض حشدا من مناصريه على اقتحام مقر الكونجرس في واشنطن في السادس من يناير خلال جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات نوفمبر 2020.

وأرجعت «فيسبوك» وتويتر قراريهما بأن ترامب الذي كان حتى ذلك الحين يحظى بصفة شخصية عامة، قد انتهك قواعد استخدام منصتيهما.

فيسبوك مجلس الإشراف دونالد ترامب تعليق حساب ترامب اقتحام الكونجرس

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