الإثنين 03 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهلال الأحمر الكويتي يرسل 40 طن مساعدات طبیة للهند لمواجهة أزمة كورونا

جمعیة الھلال الأحمر
جمعیة الھلال الأحمر الكویتي

أعلنت جمعیة الھلال الأحمر الكویتي، الیوم، إقلاع طائرة إغاثیة محملة بـ40 طنا من المساعدات الطبیة والأدویة واسطوانات الأوكسجین إلى الھند؛ للإسھام في مجابھة تفشي فیروس كورونا المستجد.
وقال المدیر العام للجمعیة عبد الرحمن العون  في تصریح أوردته وكالة الأنباء الكویتیة (كونا)  إن ذلك يأتي انطلاقا من دور الكویت في الوقوف إلى جانب الأصدقاء وضمن تحركات (الجمعیة) لتقدیم العون إلى المستشفیات في الھند.
وأشار العون إلى تضامن الكویت مع الھند في ھذا الظرف الصحي، مؤكدا سعي (الھلال الأحمر) لتوفیر الإمكانیات كافة للوقوف مع الهند بغیة تجاوز الأزمة التي شھدت "قفزة ھائلة" في عدد الإصابات بالفیروس.
ولفت إلى تنسیق (الجمعیة) مع سفارة الكویت في الھند ومع الصلیب الأحمر الھندي من أجل إیصال المساعدات الطبیة إلى المستشفیات "بشكل عاجل" لدعم جھود معالجة المصابین.
وأكد العون حرص (الھلال الأحمر) على المشاركة في الجھود الإنسانیة التي تقوم بھا الكویت انطلاقا من توجیھات القیادة السیاسیة بمساندة الشعب الھندي الصدیق.

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