مصدر أمني يكشف تفاصيل مقتل شاب عقب تناول الإفطار بالمنوفية

كشف مصدر أمني تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل شاب بالمنوفية خلال مشاجرة مع أسرة زوجته بعد إفطار رمضان.

وقال المصدر الأمني لـ"الدستور"، إن الشاب مقيم بحي كفر المصيلحة بشبين الكوم، حيث حضر إلى قرية زوجته أجهور الرمل، التابعة إلى دائرة مركز قويسنا، في زيارة أسرية وبعد تناول إفطار رمضان نشبت مشاجرة بينه وبين أسرة زوجته وجيرانهم بسبب خلافات جيرة متكررة على أحقية فتح باب.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع مشاجرة بقرية أجهور الرمل التابعة لدائرة مركز قويسنا، نتج عنها وفاة شاب ونقله إلى مستشفى قويسنا العام.

أسفرت المشاجرة عن إصابة "م.ع.م" 36 عامًا وشخص آخر بجروح وكدمات وتوفي الأول نتيجة طعنة دخل على إثرها للعمليات في مستشفى قويسنا العام، وتوفي بعد انتهاء العملية بجلطة قلبية، مؤكدًا أن تلك الخلافات متكرره بسبب رغبة صهر المتوفي فتح باب على الشارع وسط اعتراض الجيران ومن هنا نشبت الخلافات المتكررة.

بالانتقال والفحص، تبين لوحدة مباحث قويسنا أن الضحية يدعى "م،ع،م" 36 عامًا مقيم بحي كفر المصيلحة التابع لمركز شبين الكوم في المنوفية، وحضر إلى قرية أجهور الرمل، التابعة لدائرة مركز قويسنا في زيارة عائلية لأسرة زوجته، ووقعت مشاجرة راح ضحيتها بطعنة من سلاح أبيض.

وشهدت قرية أجهور الرمل، التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية وقوع مشاجرة أسفرت عن سقوط قتيل تصادف وجوده في القرية أثناء “عزومته" من قبل أسرة زوجته على إفطار رمضان، وتم إبلاغ مركز شرطة قويسنا بالواقعة، للبدء في التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة وجاري إخطار النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات وإصدار تصريح بدفن الجثمان بمقابر العائلة في كفر المصيلحة.