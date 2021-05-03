حكومة العراق: الإرهابيون يستهدفون القواعد العسكرية لإضعاف قواتنا الأمنية

أكدت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم، أن استهداف القواعد العسكرية يراد منه إضعاف القوات العراقية، فيما وصفت مطلقي الصواريخ بـ"الإرهابيين".

وذكرت في بيان صحفي: "شرعت القوات الأمنية بعملية أمنية واسعة مسنودة بمعلومات استخبارية دقيقة، للبحث عن عناصر إرهابية أقدمت في الساعة 2000 على إطلاق أربع صواريخ نوع كاتيوشا من منطقة الناي بقضاء الخالص في محافظة ديالى، حيث سقطت على قاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

وأضافت أن "هذه الأعمال التي يراد منها إضعاف قدرات القوات الأمنية العراقية لن تمر دون حساب للعناصر الإرهابية التي تقوم بهكذا أفعال خارجة عن القانون وفق أجندة لا تريد الخير للعراق وأهله".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل شبكة روسيا اليوم في العراق، بتعرض قاعدة عسكرية شمال بغداد إلى قصف بصواريخ "كاتويشا".

وتعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق إلى قصف صاروخي يوم 18 ابريل الماضي، أصيب خلاله جنديين عراقيين، ووفقا لمصادر عسكرية عراقية فإن "القاعدة استهدفت بثلاثة صواريخ كاتيوشا".