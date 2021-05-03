الإثنين 03 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حكومة العراق: الإرهابيون يستهدفون القواعد العسكرية لإضعاف قواتنا الأمنية

القوات العسكرية العراقية
القوات العسكرية العراقية

أكدت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم، أن استهداف القواعد العسكرية يراد منه إضعاف القوات العراقية، فيما وصفت مطلقي الصواريخ بـ"الإرهابيين".

وذكرت في بيان صحفي: "شرعت القوات الأمنية بعملية أمنية واسعة مسنودة بمعلومات استخبارية دقيقة، للبحث عن عناصر إرهابية أقدمت في الساعة 2000 على إطلاق أربع صواريخ نوع كاتيوشا من منطقة الناي بقضاء الخالص في محافظة ديالى، حيث سقطت على قاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

وأضافت أن "هذه الأعمال التي يراد منها إضعاف قدرات القوات الأمنية العراقية لن تمر دون حساب للعناصر الإرهابية التي تقوم بهكذا أفعال خارجة عن القانون وفق أجندة لا تريد الخير للعراق وأهله".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل شبكة روسيا اليوم في العراق، بتعرض قاعدة عسكرية شمال بغداد إلى قصف بصواريخ "كاتويشا".

وتعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق إلى قصف صاروخي يوم 18 ابريل الماضي، أصيب خلاله جنديين عراقيين، ووفقا لمصادر عسكرية عراقية فإن  "القاعدة استهدفت بثلاثة صواريخ كاتيوشا".

خلية الإعلام الأمني الحكومي العراق القواعد العسكرية استهداف صواريخ

الأكثر قراءة

جحيم في دار السلام.. 4 جثث «متفحّمة» بانفجار «أنابيب الفرن» (صور)

«ربنا يجعلها آخر الأحزان».. تعليق صادم من أحمد سعد على صورة «سمية الخشاب ورمضان»

أطباء يحذرون من «الموجة الثالثة»: الفيروس سريع الانتشار

وائل لطفي يكتب: رسالة إلى شيخ الأزهر

مصدر أمنى: أحداث الاختيار 2 واقعية.. والضباط يؤهلون أسرهم لتلقي خبر استشهادهم

سنة أولى صيام.. حكايات أطفال مع الجوع والعطش فى نهار رمضان (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: رسالة إلى شيخ الأزهر

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

د.محمد الباز يكتب: «استقرار المؤسسة العسكرية» المفتاح الأول لاستقرار مؤسسات الدولة الوطنية

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

المستوطنون يصعدون هجماتهم.. اعتقال 20 من الضفة واستهداف الصيادين في غزة

إسرائيل: إصابات جديدة بطفرات كورونا البرازيلية والتشيلية والهندية

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو «اليونسيف» لمتابعة جرائم الاحتلال بحق الأطفال