«الاختيار 2»: تفاصيل انضمام الضباط المفصولين لتنظيم ولاية سيناء الإرهابي

شهدت حلقة الليلة من (الاختيار2) المعروضة على فضائية ON هروب الضباط المفصولين بعد كشفهم من قبل ضباط الأمن الوطني وهروبهم إلى سيناء للانضمام لتنظيم ولاية سيناء الإرهابي.

وشهدت الحلقة وصول مجموعة من الضباط الهاربين إلى العريش وسؤالهم عن الشيخ أبوحذيفة الأنصارى، ويلتقى بهم أحد الأشخاص، ليؤكدوا له أنهم ضباط شرطة ويريدون الانضمام له والبيعة.



يتم اصطحاب الضباط إلى مكان مجهول ووضعهم فى السجن خوفًا من أن يكونوا مندسين، ليزعم الضباط المنشقين أنهم من أكفأ ضباط الدخلية ولديهم خطط كثيرة ستغير شكل وطريقة العمليات التى تنفذها الجماعة، ويؤكد المرافق لهم أنهم سيظلون فى السجن لحين جمع المعلومات عنهم وضمان ولائهم، وحينها سيقررون هل سيتلقون مع أبوحذيفة أم ماذا؟

بعد هروب المتهمين، خطط الضباط الستة لاستهداف الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي السابق مدحت المنشاوي، فاتفق حنفي وخيرت ومحمد جمال على السفر لسيناء لشراء الأسلحة من أحد الأشخاص، لكن جهاز الأمن الوطني كشف انشقاق الضباط، فتمكن من ضبط كريم حمدي ثم العناني وطبيب الأسنان في 30 يونيو 2016.

عندما شعر الضابط المفصول حنفي وكنيته "أبوعمر الصعيدي" وشريكيه بالخطر هربوا إلى ولاية سيناء، ولأنه كان حاصلًا على فرقة المهام الخاصة، صار أحد كوادر التخطيط العسكري وتولى رئاسة المجلس العسكري والتجهيز للعمليات الإهاربية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة.

أكبر الهجمات الإرهابية التي تولاها "أبوعمر" كان التخطيط وقيادة الهجوم على "بيت راشد" الذي تمركزت به الكتيبة 103 صاعقة بمربع البرث في 7 يوليو 2017 والتي استشهد خلاله الشهيد العقيد أحمد منسي.

كما شارك الإرهابي "أبوعمر" برفقة محمد جمال "أبو بكر" قائد تدريب الانغماسيين بالتنظيم، وخيرت السبكي "أبوعلي المهاجر" خبير الاستطلاع، في الهجوم على كمائن كرم القواديس والعجراء وغيرها.



"الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، هادى الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبدالغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.