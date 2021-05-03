أحمد سعد وسمية الخشّاب.. فرقّهما «الطحال» وجمعهما «فرح موسى» (فيديو)

ظهر الفنان أحمد سعد في الحلقة الـ21 من مسلسل «موسى» (بطولة محمد رمضان) وطليقته سميّة الخشّاب، التي تجسّد دور «حلاوتهم» في المسلسل.

ونشر «رمضان» مجموعة من الصور التي تجمعه بأحمد سعد وسميّة الخشّاب من أحداث المسلسل عبر حسابه في «فيسبوك»، في حفل زفاف «موسى» و«حلاوتهم».

كواليس طلاق سميّة الخشّاب وأحمد سعد

وكان أحمد سعد تزوّج من سميّة الخشّاب في عام 2017 قبل أن تحتدم بينهما الخلافات التي انتهت بالطلاق في عام 2019.

وكشف سعد كواليس الطلاق من قبل في برنامج «شيخ الحارة» مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة «القاهرة والناس»، إذ قال إنّها استولت على أمواله والمنزل الخاص به.

وقال «سعد» إنّ سميّة سرقت لحن أغنية «قلبي يا ناس» وكتبتها باسمها وسجّلتها في الشهر العقاري دون علمه.

وروت سمية الخشاب كواليس أخرى للطلاق فردت في حلقة أخرى من «شيخ الحارة»، قائلًة: «أحمد سعد شرع في قتلي، وكان من الممكن أن يقوم بذلك، وخسرت جزءاً من جسمي وهو الطحال بسببه».

وأضافت: «سترت عليه خوفاً على العيش والملح وأمتلك مستندات من الممكن أن تحبسه بها.. فهو قام بضربي في ظهري بالخاتم الخاص به مما أدى لانفجار الطحال، ودخلت العملية وكنت بين الحياة والموت، وقلت للدكتور في المستشفى إن أحمد سعد هو من قام بهذا، وبعد الحادث اعتذر لي وقال أنا مكنتش في وعيي».

ورغم الخلافات بين سعد وسمية، استطاع محمد رمضان أن يجمعهما في صور واحدة من خلال مسلسل «موسى».

وشهدت أحداث الحلقات السابقة من المسلسل اعتراف «حلاوتهم» بحبها لـ«موسى»، وطلبت من الزواج ووافق على الفور.

المسلسل من بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، ومفيد عاشور، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.