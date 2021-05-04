الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 15 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق مقهى في كفر الشيخ

شيش
شيش

تمكنت حملة مكبرة بمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من تحرير 15 محضر عدم ارتداء كمامة وضبط 6 شيش وغلق مقهي غير ملتزم بالإشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وضمت الحملة نواب رئيس المدينة السيد عبد الستار ، أحمد سلطان، رامى حماد، و فريق العمل المعاون لهم.

وشددت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق،علي ضرورة استمرار العمل علي تلك الحملات وتكثيف الحملات الليلية على المطاعم والكافيهات، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين،  تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والقيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات التفتيشية والصحية.

محافظ  كفر الشيخ يشيد بحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن أصحاب المحال والمطاعم هم من يتخذون قرارات الغلق. 

فيما أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالحملات بمدن ومراكز كفر الشيخ ودسوق وبلطيم وبيلا، للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية، موجهاً باستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وناشد محافظ كفر الشيخ، أصحاب المطاعم والكافيهات والمحال بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، والالتزام التام بما تم إعلانه من قرارات وإجراءات فى هذا الخصوص للحد من انتشار الفيروس.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه لا يرغب في غلق المحال والمطاعم، ولكن أصحاب المحلات والمطاعم هم من يتخذون قرار غلق محالهم أو مقاهيهم لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية، وصحة المواطن والأسر هي الأهم، فأي تهاون في ذلك سيؤدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيداً بالتعاون بين القطاعات الصحية، الصحة والتأمين و والإسعاف والجامعة " في استقبال وعلاج مرضى كورونا والمشتبه فيهم .

فيما تم تكثيف الإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات الحكومية والمواصلات العامة لمواجهة الفيروس.

دسوق مقاهي كورونا محاضر محافظ

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