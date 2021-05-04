محافظ سوهاج يتفقد غلق المنتزهات والحدائق بسبب كورونا

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية مفاجئة لمتابعة غلق المنتزهات والحدائق العامة بنطاق مدينتي سوهاج، وأخميم، والتأكد من مدى الإلتزام بتطبيق قرار الغلق، رافقه خلالها كلا من العميد سيد نفادي قائد مرور سوهاج، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب.

وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد كورنيش النيل الشرقي حيث اطمئن على غلق مداخل الكورنيش، بمتابعة من إدارة مرور سوهاج، كما تفقد الكورنيش الغربي بداية من كوبري سوهاج العلوي على النيل وحتى كوبري أخميم، وشارع سوهاج أخميم، بالإضافة إلى ميدان "الصينية" بمدخل مدينة أخميم، حيث خلى الكورنيش والحدائق العامة والميادين تماما من المواطنين، وأي مظاهر احتفالية بأعياد الربيع.

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة على مدار اليوم لجميع المنتزهات، والحدائق العامة بجميع مراكز المحافظة، ومنع أي تجمعات، أو مظاهر احتفال، مشيدًا بالتزام المواطنين وعدم خروجهم حفاظًا على سلامتهم، داعيًا المولى عز وجل أن يرفع البلاء وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء.

وكان قد أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة خلال أعياد الربيع، وشم النسيم، والعطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة من السبت وحتى الإثنين ، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد "الفقي" على التطبيق الصارم لقرار غلق المتنزهات، والحدائق العامة، وأماكن تجمعات المواطنين، ومنع أي تجمعات، أو احتفالات، أو فعاليات جماهيرية، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعامل بكل حسم مع المقاهي والكافيهات والمحلات المخالفة لتلك الإجراءات وغلقها فورا.

ووجه "الفقي" بالتنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظة وعلى رأسها الصحة، والتموين، والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مشددا على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، والمحلات، و المخابز، وأماكن بيع اللحوم، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، وضبط السلع الغير صالحة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، ومنع التجمعات، مع استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات، والمطاعم، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، والتأكد من الالتزام بتطبيق القرار الخاص بمواعيد الغلق الصيفية للمحال والمطاعم، والمولات التجارية، والورش، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.