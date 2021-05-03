«الأصالة وتأكيد الهوية المصرية فى النحت».. محاضرة بثقافة المنيا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بليالى رمضان بفرع ثقافة المنيا، حيث أقام نادى التذوق البصرى بقصر ثقافة المنيا برئاسة الفنان خالد عبد الراضى محاضرة بعنوان "الأصالة وتأكيد الهوية المصرية فى النحت الخزفى المعاصر" قدمها الدكتور محمد الشبراوى، تحدث خلالها عن الانتماء إلى التراث والإبداع في هذا المجال، وأن فن النحت يقوم على الإبداع والإبتكار، والفن الخزفى هو فن مصنوع من المواد الخزفية بما فيها الصلصال، وقد يأخذ الفن الخزفي أشكالا تتضمن الفخار الفني بما فيه الأواني والبلاط والتماثيل، بجانب ورشة فنية تصميم فانوس رمضان بالفوم الملون من تنفيذ الفنانة شيماء على.

قدمت فرقة كورال أطفال المنيا عرض فنى وكوكتيل من الأغانى منها على صوتك جماعى، أنا كتكوتة أداء جنات وائل، وأغنية سلمولى على مصر أداء مرام محمد، يا أغلى إسم حلا عباس، كيف العمل يا أحمد فاطمة احمد، أطفال زى الجن أداء منة محمد، يوسف وائل، مريم محمد، وانا كل ما أقول التوبة أداء أريج أحمد، وفقرة كلنا صايمين من أداء يوسف أحمد، ملك أحمد، وفقرة الأسد الحائر من أداء يوسف محمد مشاضى، والفرقة من تدريب الفنان المايسترو عصام الشاذلى، بالإضافة إلى ورشة فنية عن عيد العمال من تنفيذ الفنانة شيماء على وبطريقة مبسطة، بجانب أمسية شعرية لنخبة من الشعراء وهم الشعراء عبد الناصر الكومى، محمد راغب عبد الصبور، محمد عبد الحميد فريج، وقدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عرض فنى وتابلوهات غنائية راقصة منها التنورة، السحجه، ومولد سيدى الفولى والالاتيه، سامر التحطيب، الطهور والفرقة من تدريب الفنان سيد تونى.

نظم بيت ثقافة ديرمواس فقرة إنشاد دينى ومدح في المصطفى عليه الصلاة والسلام وفضائل شهر رمضان شهر القرآن وفضل ليله القدر للمبتهل الشيخ محمد المتولي سعد عبد العزيز، بجانب محاضرة بعنوان "التكافل الإجتماعي ومواجهة فيروس كورونا" حاضرها الشيخ سيد غانم وتناول مفهوم التكافل الاجتماعي ودورة في مواجهة المشكلات الاجتماعية وصوره والتأكيد على أهميتة في ضوء أحكام الشريعة الاسلامية وتزايد أهمية مساعدة المقتدر لغير المقتدر خاصة في ظل الظروف الحالية وانتشار جائحة كورونا وذلك لمواجهة اثارها الاقتصادية، والاجتماعية والصحية، بينما قدمت مكتبة إسحاق الثقافية فقرة إنشاد دينى فى حب رسول الله (ص) وفضائل الشهر الكريم للمبتهل الشيخ منتصر عبد الرحيم.

ونظم بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية "أعمال فنية بالخرز"، وورشة فنية احتفالا بعيد العمال تنفيذ رباب حمدى، بجانب فقرة إنشاد دينى للمنشد عبدالله خالد بعنوان "خير البريه"، كما نظمت مكتبة العمارية الغربية ورشة فنية بعنوان "عيد العمال" تنفيذ زيزى على غلاب.

أعدت مكتبة شم البحرية ورشة فنية عن عيد العمال نفذها حاتم رمضان" بجانب "محاضرة بعنوان "فرحة الصائم" حاضرها رمضان محمد عنتر وتحدث فيها عن فضائل الشهر الكريم، وأقام بيت ثقافة أبو جرج محاضرة عن شهر رمضان الكريم حاضرها الشيخ محمود مصلوح، تحدث عنه أنه شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان ولماذا فرض الصيام فى هذا الشهر وفضائل ليلة القدر، بجانب ورشة فنية عن عيد العمال قدمها الفنان محمد فرغلي، وإستخدام فيها خشب الأركت، كما قدم قصر ثقافة أبو قرقاص محاضرة بعنوان "فضل صيام شهر رمضان" حاضرها أسامة السنوسى حيث موضحا أن من أعظم خصائص عبادة الصيام أن الأجر المترتب عليها غير محدد، فهو يضاعف أضعافا كثيرة، وللصائم فرحتين فرحة حين فطره، وفرحة عند لقاء ربه كما تحدث عن أخلاق الصائم في شهر رمضان.