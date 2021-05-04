الثلاثاء 04 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

10346 إصابة جديدة بكورنا في هولندا وتونس وسوريا

كورونا في هولندا
كورونا في هولندا

أعلن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة تسجيل 9263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ 23 أبريل الماضي.

ووفقا لما نقلت صحيفة (نذرلاندس تايمز) الهولندية عن بيانات المعهد، فقد ارتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس المسجلة في هولندا منذ بداية تفشي الوباء إلى مليون و516 ألفا و802 إصابة.

وأشار المعهد إلى تقديم 93 ألفا و399 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا أمس، ليرتفع بذلك إجمالي جرعات اللقاح المقدمة لسكان هولندا إلى 5 ملايين و651 ألفا و41 جرعة.

تونس

وأعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 312 ألفا و747 حالة.

وأضافت الوزارة  في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، اليوم الاثنين  أنه تم أيضا تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و915 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 2128 حالة من الإصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 14 ألفا و766 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 529 حالة، إلى جانب 170 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في سوريا إلى 22977 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية اليوم الاثنين، أن 168 حالة قد تماثلت للشفاء، ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 17339 حالة، بالإضافة لتسجيل 7 حالات وفاة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 1610 وفيات.

كورو هولندا تونس سوريا المعهد الوطني الهولندي

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