الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 200 إشغال من شوارع مدينة دسوق بكفر الشيخ

رفع اشغالات
رفع اشغالات

قالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، إن حملات رفع الإشغالات من الشوارع مستمرة، وذلك بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق، حيث تم  تحرير10 محاضر إشغالات، ورفع 200 إشغال، 50 مضبوطات متنوعة، وإزالة  10 إعلانات مخالفة.

وأوضح أن ذلك يأتي لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقي على جميع المستويات بشوارع المدينة، وعلى أوقات متفرقة من اليوم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فيما تمكنت حملات مدن بلطيم ودسوق بمحافظة كفر الشيخ من إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية، رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، ورؤساء الوحدات القروية.

وأكد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن وحدة المتغيرات المكانية بالمركز رصدت عددًا من حالات البناء المخالف، وعلى الفور تم إيقافها وإزالتها في المهد، موجهًا بالاستمرار في التنسيق بين جميع الوحدات المحلية لتنفيذ حملات إزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفرت الحملات عن إزالة تعدي على أرض أملاك الدولة بالبناء المخالف بقرية قضاعة ببر بحري، وإزالة تعدي على أرض أملاك الدولة بالبناء المخالف بقرية عماد ببر بحري، بحضور أشرف الطبجي، رئيس الوحدة المحلية لقرية بر بحري.

كما تمت إزالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص، ببناء سور من الطوب البلوك الحجري الأبيض بقرية الشيخ مبارك، بحضور تحية البطاط، رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك.

وأضافت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تمت إزالة تعدي بناء على الأرض الزراعية مساحة 100م تقريبًا بكفر إبراهيم، مؤكدة أن عدد من اللجان تتابع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأنها وجهت بإزالة التعديات في المهد، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد.

دسوق بلطيم كفر الشيخ إشغالات عايدة ماضي

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