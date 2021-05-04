«المستثمرين»: المشروعات القومية دعمت تشغيل المصانع في مختلف القطاعات

رئيس جمعية مستثمري دمياط

أكد المهندس أسامة حفيلة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، أن الخطة التي تستهدفها الحكومة المصرية لزيادة المشروعات القومية في المحافظات أدت إلى تشغيل عدد كبير المصانع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف حفيلة في تصريح لــ"الدستور"، أن هناك قطاعات ومصانع استفادت من المشروعات القومية والتطوير العمراني مثل قطاع مواد البناء والدهانات والأثاث، لافتًا إلى زيادة فرص العمل سواء كانت عمالة مباشرة أو غير مباشرة.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، أن الجمعية تستهدف زيادة الاستثمارات وخاصة في صناعة الأثاث خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات ستؤدي إلى توفير فرص عمل لخريجي المعاهد والمدارس الفنية.

جدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط أكد أن جميع الاستثمارات بالمنطقة محلية بالكامل، مشيراً إلى أن كانت منتجات مصانع الرخام والأثاث بالمنطقة تصدر الي دول عربية مثل السعودية، الكويت، لبنان، والإمارات، ولكن تم ايقاف التصدير خلال الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا التي أثرت على حركة الاستيراد والتصدير.

وتابع حفيلة، أن هناك عدد كبير من مصانع المنطقة استفادوا من مبادرات البنك المركزي التي تم إطلاقها مؤخرًا، وأبرزها مبادرة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على أهميته في التنمية الصناعية والاقتصادية بالإضافة إلى توفير فرص العمل.

فمحافظة دمياط كانت تصدر أثاث لعدد كبير من البلدان الكبرى على سبيل المثال فرنسا، كندا، روسيا بالإضافة إلى الدول العربية حيث كانت تغطى نحو 58% من صادرات مصر من الأثاث بينما نصدر منتجات ألبان بما يعادل 40% من إنتاجنا للبلدان العربية وبعض الدول الأوروبية.

يبلغ عدد المصانع بالمنطقة حوالي 715 مصنع متنوع بين مصانع كبيرة وصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لصغار الشباب بخلاف المجمع الصناعي.