استمرار ليالي رمضان الثقافية والفنية في بني سويف

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، ولليوم الثاني على التوالي استمر السرادق الثقافي بقصر ثقافة بني سويف، حيث بدأت الليلة بالقرآن الكريم وابتهالات دينية لفضيلة الشيخ عبد الله بدران، أعقبها أمسية شعرية للشاعرة دعاء عبد المنعم، قامت بإلقاء عدة قصائد بعنوان "صيف جرئ جدا، أبيض وأسود، وكرسبي.

وألقت نشوى الخطيب قصيدة بعنوان "مجاراتي مع الليل"، والشاعر سيد المناعي قصيدة بعنوان "عم عطية"، بجانب عرض غنائي لفرقة ابوصير الملق للآلات الشعبية بقيادة المايسترو محمد خليفة، وقدمت الفرقة مجموعة أغاني من التراث الشعبي الاصيل" بسم الله، غنوا لبلدي، الآلات الشعبية، يا نبينا يا محمد، لا همه زينا، مدح، اختتمت بفقرة اكتشاف للمواهب قدم خلالها الطفلين الموهوبين هالة محمود، محمد محمود، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية في المعلومات العامة وعرض مسرح عرائس قفازات عن أغاني رمضان .

واختتمت مكتبة الطفل والشباب بأبوصير الملق المقهي الثقافي والفنية بدأت الفاعلية بالقران الكريم للشيخ عمار محمد، تلاها فقره اكتشاف المواهب ابتهالات دينية، كما قدمت الفرقة المسرحية بالمكتبة اسكتش فكاهي بعنوان "عملية وتليفون هدية"، أعقبها أمسية شعرية للشعراء عمر عاقوله، جابر عمر، بركات الشافعي ألقوا فيها مجموعة من القصائد الوطنية، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "نبذ العنف والإرهاب والتطرف" ألقاها رجب راضي محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أوضح فيها مفهوم الإرهاب والتطرف وأن هذه الآفة يجب أن تقلع من جذورها واشار الي جهود الدولة في القضاء علي الإرهاب وجماعات التعصب وانه يجب نشر ثقافة إنماء الحس الوطني والوحدة الوطنية، مؤكدا دور الإعلام المهم بوعي الشعب بالأخص الشباب، وفى الختام أقيم عرض فني لفرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف، ومسابقة في المعلومات العامة.