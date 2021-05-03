«شابوه يوسف الشريف» يتصدر تويتر بعد عرض الحلقة 6 من «كوفيد 25»

أثبت الفنان يوسف الشريف أنه ليس بنجم الموسم الواحد، بعدما جسد حالة نجاح كبيرة بأحداث مسلسله الجديد كوفيد 25، والتي تصدر من خلالها منصات البحث المختلفة، وحل أولا على منصات السوشيال ميديا بسبب ما قدمه في الحلقة السادسة من عمله الرمضاني الجديد.

وفي أحداث مسلسل "كوفيد-25"، تتصاعد الأحداث الدرامية المشوقة، في ظل إعلان الحكومة رسميًا انتشار وباء غامض، يسبب تشويش الانتباه والانتحار، ومحاولات الفنان يوسف الشريف، الذي يلعب دور طبيب ويوتيوبر، البحث عن مصل معالج، للحد من تلك الأزمة التي تهدد البشرية، وتفرض الحكومة حجرًا صحيًا على المصابين بذلك الفيروس الخطير الذي يؤدي إلى الانتحار، وتتضمن أعراضه الصداع المستمر وتشتت الانتباه والتركيز وآلاما في العين وعدم القدرة على تحريك العينين.

وغرد عدد كبير من المتابعين بتعليقاتهم على الأحداث الخاصة بحلقات المسلسل، ومنها تعليقات طريفة، إلا أنه كان هناك شبه إجماع على تميز المسلسل، واحتلت عبارة شابوه يوسف الشريف صدارة هذه العبارات وهي الجملة التي أصبحت على لسان متابعي الشريف منذ سنوات عديدة بعدما استطاع أن يخطف قلوب محبيه بفضل أعماله المختلفة.

وقال بعض متابعي العمل عبر حسابتهم علي تويتر: “‏من بداية الحلقة والأحداث قوية وتشد ومرعبة تأثرت بمشهد ياسين لمّا تكلم عن ابنه ومشهد دكتور ياسين في المخزن خوف توتر جداً متحمسين للي جاي ‎كوفيد 25" .

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.