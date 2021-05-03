الإثنين 03 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اللي مالوش كبير الحلقة 21: دينا فؤاد تهدد ياسمين عبدالعزيز داخل السجن

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

شهد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21 تصاعد في الأحداث خاصة بعد حبس "غزل" ياسمين عبدالعزيز، بتهمة إدمان المخدرات الذي زج بها زوجها "عابد" خالد الصاوي، انتقامًا منها بعد طلاقها منه على يد "سيف الخديوي" أحمد العوضي.

 

أحداث اللي مالوش كبير الحلقة 21

وبدأت أحداث اللي مالوش كبير الحلقة 21 من حيث انتهت السابقة وهي زيارة "قدرية" دينا فؤاد، لـ"غزل" ياسمين عبد العزيز في السجن، مما جعل الحلقة تتصد تريند محرك البحث العالمي لمعرفة تفاصيل زيارتها لها وهو ما أوضحته الحلقة 21 التي عرضت منذ قليل على شاشة سي بي سي.

 

دينا فؤاد تهدد ياسمين عبدالعزيز داخل السجن في اللي مالوش كبير الحلقة 21

وكانت زيارة "قدرية" دينا فؤاد لـ"غزل" ياسمين عبدالعزيز لتهددها بأن لا تقترب من زوجها "سيف الخديوي" أحمد العوضي مرة أخرى، وإلا سوف تسلط عليها بعض الأشخاص داخل السجن للانتقام منها، بالإضافة إلى أنها ساومتها بأنها تستطيع إخراجها من السجن وإثبات براءتها ولكن إذا اثبتت لها بانها ستبتعد عن "الخديوي"، ولكن "غزل" رفضت مساومتها وقالت لها بانها لم تقترب من "الخديوي" دون تهديد.

وفي مشهد آخر حاول "الخديوي" الوصول إلى "غزل" من خلال زيارة "مفاتن" إيمان السيد لها، ولكنها لم تستطيع دخول الزيارة خاصة وأن قواعد زيارة المسجون لا تزيد عن فردين، حيث زارتها والدتها بعد مغادرة "قدرية"، ولكن الخديوي لا يعلم هذا الأمر.

 

خالد سرحان يطلب الزواج من دينا فؤاد في اللي مالوش كبير الحلقة 21

قرر "رفعت الدهبي" خالد سرحان أن يطلب يد "قدرية" دينا فؤاد للزواج من والدها، والذي رفض هذا الزواج ولكن هدد "الدهبي" والدها بانه سيحرسه من الخطر الذي يحوم حوله وإلا سيتركه وحده أمام الخطر، مما جعل "شعبان" والد "قدرية" يوافق على الزواج بشرط بعد انتهاء فترة العدة بعد طلاق "الخديوي" لها.

وفي مشهد آخر، علم "الخديوي" من "مفاتن" أنها رات "قدرية" طليقته تزور "غزل" بالسجن، مما أثار غضبه وذهب مسرعا إلى منزل والدها ليجدها معه، وهددها أمام والدها والذي سقط أرضًا بسبب كلام "الخديوي" لها.

 

أحمد العوضي يستعين بالشرطة لإخلاء سبيل ياسمين عبدالعزيز اللي مالوش كبير الحلقة 21

حاول "سيف الخديوي" أحمد العوضي أن يستعين بالشرطة لإخلاء سبيل "غزل" ياسمين عبد العزيز، وذهب إلى قم الشرطة ليبلغ عن أحد رجال "عابد تيمور" خالد الصاوي والذي قام بزج كيس الهيروين في حقيبة "غزل" ولكن لم يصدقه الضابط "محمود" احمد سعيد عبد الغني وسخر منه وطرده من قسم الشرطة.

مسلسل اللي مالوش كبير اللي مالوش كبير الحلقة 21 دينا فؤاد ياسمين عبدالعزيز خالد الصاوي

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